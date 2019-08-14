Правительство нашло больше 7 миллиардов на реконструкцию клиники Мешалкина

Первый этап реконструкции в клинике Мешалкина завершился в 2013 году — на ближайшие пять лет запланирована вторая очередь работ
Фото: Мария Морсина / НГС
Правительство России решило выделить почти 8 миллиардов рублей на вторую очередь реконструкции и развития новосибирской клиники имени Е.Н. Мешалкина.
Минздрав России будет выдавать субсидию клинике в течение пяти лет — с 2019 по 2023 год. Всего клиника получит 7,8 миллиарда рублей, причём 194,7 миллиона рублей уже в этом году, следует из проекта постановления правительства РФ (есть в распоряжении редакции НГС).
«Объем бюджетных ассигнований может быть уточнён в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год», — говорится в проекте постановления.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе НМИЦ (Национального медицинского исследовательского центра) имени академика Е.Н. Мешалкина, вторая очередь реконструкции и развития клиники подразумевает несколько видов работ. В частности, планируется построить два новых 8-этажных лечебных корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического, кардиохирургического профилей, причём один из этих корпусов будет детским.
«В результате проведения комплекса мероприятий по реконструкции и строительству коечный фонд главного корпуса будет уменьшен с 519 до 290 коек, 229 коек будут распределены следующим образом: 109 коек — лечебный корпус, 120 коек — детский лечебный корпус», — передали в пресс-службе НМИЦ.
Кроме того, по информации клиники, запланирована реконструкция и радиологического корпуса. На первом этаже здания разместится компактный ускоритель на роботе — врачи будут использовать его для радиохирургического и гипофракционного лечения опухолей.
Также под реконструкцию попадёт цокольный этаж в правом крыле главного корпуса — там, в частности, разместят операционную нейрохирургического и онкологического профилей с магнитно-резонансным томографом. Кроме того, во время реконструкции в этом крыле пристроят больничный лифт — он соединит отделение лучевой диагностики с уже существующим подземным переходом.
В левом крыле главного корпуса тоже пройдёт реконструкция — там разместят палаты для 168 пациентов кардиохирургического профиля, а также отделения экстренного приёма пациентов из других больниц и административно-хозяйственные помещения.
Кроме того, на территории клиники построят контрольно-пропускной пункт, который будет состоять из комплекса зданий. Здание на центральном въезде будет 2-этажным: на первом этаже разместятся зал ожидания для иногородних пациентов, гардероб и бюро пропусков. На втором этаже будет работать служба безопасности. На северном и южном въездах на территорию поставят одноэтажные здания.
«Планом застройки территории также дополнительно предусмотрены установка кислородной станции, размещение склада для хранения необходимого запаса баллонов с медицинскими газами, расположение зоны прогулки пациентов», — добавили в пресс-службе НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина.
Ранее стало известно, что клиника Мешалкина готовит проект строительства реабилитационного центра в Новом посёлке, где будут получать помощь пациенты с раком и сердечными болезнями.