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Здоровье

Правительство нашло больше 7 миллиардов на реконструкцию клиники Мешалкина

К медцентру пристроят два 8-этажных корпуса, а старые здания отремонтируют

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Первый этап реконструкции в клинике Мешалкина завершился в 2013 году — на ближайшие пять лет запланирована вторая очередь работ

Фото: Мария Морсина / НГС

Правительство России решило выделить почти 8 миллиардов рублей на вторую очередь реконструкции и развития новосибирской клиники имени Е.Н. Мешалкина.

Минздрав России будет выдавать субсидию клинике в течение пяти лет — с 2019 по 2023 год. Всего клиника получит 7,8 миллиарда рублей, причём 194,7 миллиона рублей уже в этом году, следует из проекта постановления правительства РФ (есть в распоряжении редакции НГС).

«Объем бюджетных ассигнований может быть уточнён в ходе формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год», — говорится в проекте постановления.

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе НМИЦ (Национального медицинского исследовательского центра) имени академика Е.Н. Мешалкина, вторая очередь реконструкции и развития клиники подразумевает несколько видов работ. В частности, планируется построить два новых 8-этажных лечебных корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического, кардиохирургического профилей, причём один из этих корпусов будет детским.

«В результате проведения комплекса мероприятий по реконструкции и строительству коечный фонд главного корпуса будет уменьшен с 519 до 290 коек, 229 коек будут распределены следующим образом: 109 коек — лечебный корпус, 120 коек — детский лечебный корпус», — передали в пресс-службе НМИЦ.

Кроме того, по информации клиники, запланирована реконструкция и радиологического корпуса. На первом этаже здания разместится компактный ускоритель на роботе — врачи будут использовать его для радиохирургического и гипофракционного лечения опухолей. 

Также под реконструкцию попадёт цокольный этаж в правом крыле главного корпуса — там, в частности, разместят операционную нейрохирургического и онкологического профилей с магнитно-резонансным томографом. Кроме того, во время реконструкции в этом крыле пристроят больничный лифт — он соединит отделение лучевой диагностики с уже существующим подземным переходом.

В левом крыле главного корпуса тоже пройдёт реконструкция — там разместят палаты для 168 пациентов кардиохирургического профиля, а также отделения экстренного приёма пациентов из других больниц и административно-хозяйственные помещения.

Кроме того, на территории клиники построят контрольно-пропускной пункт, который будет состоять из комплекса зданий. Здание на центральном въезде будет 2-этажным: на первом этаже разместятся зал ожидания для иногородних пациентов, гардероб и бюро пропусков. На втором этаже будет работать служба безопасности. На северном и южном въездах на территорию поставят одноэтажные здания.

«Планом застройки территории также дополнительно предусмотрены установка кислородной станции, размещение склада для хранения необходимого запаса баллонов с медицинскими газами, расположение зоны прогулки пациентов», — добавили в пресс-службе НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина.

Ранее стало известно, что клиника Мешалкина готовит проект строительства реабилитационного центра в Новом посёлке, где будут получать помощь пациенты с раком и сердечными болезнями

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    14 авг 2019 в 15:06

    Наконец-то прекрасная новость! Замечательно! Пусть всё получится!!!
    А то всё аварии, пробки, разборки....

    ГостЬ
    14 авг 2019 в 15:05

    Как мне всегда нравится это "нашло"... Вот так вот не было денег, не было. Все "держались" как могли. А потом, БАЦ! и вдруг, откуда ни возьмись, НАШЛИ 7 миллиардов! Вот же повезло! А могли и не найти... Прошли бы мимо, не заметили,а 7 миллиардов так и валялись бы под диваном..

    14 авг 2019 в 15:03

    Всего-то надо отменить строительство новой станции метро, стадиона рядом с ней и нового моста. Можно будет открыть несколько новых клиник или отремонтировать десяток старых.