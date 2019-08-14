Новосибирские волонтёры отыскали пропавшую в Октябрьском районе школьницу

Искать пропавшую волонтёрам помогала полиция
Фото: Стас Соколов / НГС
Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 15-летней Ольги Кирилловой.
В понедельник, 12 августа, школьница ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска, а позже сообщила родным, что находится в другом городе.
«В результате удачно проведённым поисковым мероприятиям совместно с правоохранительными органами, удалось вычислить местонахождение пропавшей несовершеннолетней и передать её родителям», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
О том, что 15-летняя Ольга Кириллова ушла из дома и не вернулась, стало известно накануне, 13 августа. Волонтёры не исключали, что подросток может находиться в другом городе: уходя из дома, она взяла с собой рюкзак и сумку с вещами.
Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.
Сегодня, 14 августа, новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» приехали в Омскую область на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу вчера вечером в селе Новологиново Омской области. Добровольцы ехали всю ночь и преодолели около 700 километров.