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Новосибирские волонтёры отыскали пропавшую в Октябрьском районе школьницу

Накануне сообщалось, что девочка могла уехать в другой город

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Искать пропавшую волонтёрам помогала полиция

Фото: Стас Соколов / НГС

Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 15-летней Ольги Кирилловой.

В понедельник, 12 августа, школьница ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска, а позже сообщила родным, что находится в другом городе.

«В результате удачно проведённым поисковым мероприятиям совместно с правоохранительными органами, удалось вычислить местонахождение пропавшей несовершеннолетней и передать её родителям», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

О том, что 15-летняя Ольга Кириллова ушла из дома и не вернулась, стало известно накануне, 13 августа. Волонтёры не исключали, что подросток может находиться в другом городе: уходя из дома, она взяла с собой рюкзак и сумку с вещами.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

Сегодня, 14 августа, новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» приехали в Омскую область на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу вчера вечером в селе Новологиново Омской области. Добровольцы ехали всю ночь и преодолели около 700 километров.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Babrak
    14 авг 2019 в 14:55

    "Искать пропавшую волонтёрам помогала полиция"
    Это правда, что ли?

    14 авг 2019 в 14:46

    Слово "пропавшая" тут уместно ли? Скорее - загулявшая.

    Декст
    14 авг 2019 в 14:47

    Повысит демографию?)