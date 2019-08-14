Новосибирские волонтёры отыскали пропавшую в Октябрьском районе школьницу

Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 15-летней Ольги Кирилловой.

В понедельник, 12 августа, школьница ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска, а позже сообщила родным, что находится в другом городе.

«В результате удачно проведённым поисковым мероприятиям совместно с правоохранительными органами, удалось вычислить местонахождение пропавшей несовершеннолетней и передать её родителям», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.