На Станционной оборвались троллейбусные провода: собирается пробка

Из-за обрыва проводов собрался значительный затор из машин
Фото: читатель НГС
Днём 14 августа на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случился обрыв троллейбусных проводов — из-за этого начала собираться пробка.
Информацию об обрыве проводов в редакцию НГС сообщил читатель Антон, прикрепив к своему сообщению фотографию. По этой улице ходит троллейбусный маршрут
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в 14:00 по улице Станционной в сторону площади Энергетиков собрался значительный затор. Его длина составляла почти полтора километра, а скорость движения машин в потоке не превышала 10 км/ч.
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