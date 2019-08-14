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Дороги и транспорт

На Станционной оборвались троллейбусные провода: собирается пробка

Затор собирается на подъезде к площади Энергетиков

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Из-за обрыва проводов собрался значительный затор из машин

Фото: читатель НГС

Днём 14 августа на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случился обрыв троллейбусных проводов — из-за этого начала собираться пробка.

Информацию об обрыве проводов в редакцию НГС сообщил читатель Антон, прикрепив к своему сообщению фотографию. По этой улице ходит троллейбусный маршрут № 4.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в 14:00 по улице Станционной в сторону площади Энергетиков собрался значительный затор. Его длина составляла почти полтора километра, а скорость движения машин в потоке не превышала 10 км/ч.

Скорость машин в потоке не превышает 10 км/ч

Скорость машин в потоке не превышает 10 км/ч

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий в филиале № 2 «Кировский троллейбусный», который обслуживает троллейбусный маршрут № 4: в диспетчерской было занято. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, сейчас со стороны остановки «Завод Медпрепаратов» не ехало ни одного троллейбуса.

Недавно новосибирские полицейские получили заявление от девушки, которая утверждает, что её ударило током на входе в троллейбус № 8.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    14 авг 2019 в 14:20

    Да с пробками уже всем пофиг.
    Многие уже поставили машины и ходят пешком.
    Если власти нет в городе.
    Надеюсь деньги отменять пока не будут.

    14 авг 2019 в 15:02

    Нужно было остановочные карманы для ОТ делать,а так крайняя правая полоса постоянно тормозит,когда ОТ на остановке тормозит.

    Худой
    14 авг 2019 в 14:17

    Нюхаю газы от авто.
    Стою в пробке. (