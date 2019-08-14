На Станционной оборвались троллейбусные провода: собирается пробка

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в 14:00 по улице Станционной в сторону площади Энергетиков собрался значительный затор. Его длина составляла почти полтора километра, а скорость движения машин в потоке не превышала 10 км/ч.

Информацию об обрыве проводов в редакцию НГС сообщил читатель Антон, прикрепив к своему сообщению фотографию. По этой улице ходит троллейбусный маршрут № 4 .

Днём 14 августа на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска случился обрыв троллейбусных проводов — из-за этого начала собираться пробка.

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий в филиале № 2 «Кировский троллейбусный», который обслуживает троллейбусный маршрут № 4 : в диспетчерской было занято. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, сейчас со стороны остановки «Завод Медпрепаратов» не ехало ни одного троллейбуса.