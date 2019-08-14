В Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам

Объявления о продаже некоторых Toyota Camry уже выложены на сайте компании, сейчас идут последние приготовления к открытию салона. «Дилерский центр готовится к работе», — уточнили на горячей линии компании «КЛЮЧАВТО».

Автомобили доставлены в новый автосалон «КЛЮЧАВТО-Select Новосибирск» на улице Жуковского — это подразделение крупного краснодарского дилера «КЛЮЧАВТО» по продаже машин с пробегом.

К примеру, Toyota Camry 2013 года выпуска выставлена за 720 тысяч рублей. Указано, что машина белого цвета, у нее 2-литровый 148-сильный двигатель, автоматическая коробка передач, а пробег составляет 453 тысячи километров. По данным сервиса drom.ru, средняя цена на такие 2-литровые Camry в Новосибирске составляет 960 тысяч рублей.



Есть на сайте и другие автомобили, например Mercedes-Benz E-klasse 2015 года выпуска за 1,09 миллиона рублей. Машина с пробегом 97 000 километров, двигатель 2-литровый 184-сильный, привод задний, автомат. Средняя цена на такой автомобиль — 1,57 миллиона рублей. Внедорожник Lexus LX 2009 года предлагается за 1,67 миллиона при средней цене в 2 миллиона. У машины пробег 170 000 километров, 5,7-литровый 367-сильный двигатель, полный привод, автомат.