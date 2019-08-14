В Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам

Многочисленные Toyota Camry с оклейкой такси
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
В Новосибирск на автовозах привезли десятки свежих автомобилей Toyota Camry с оклейкой такси.
Автомобили доставлены в новый автосалон «КЛЮЧАВТО-Select Новосибирск» на улице Жуковского — это подразделение крупного краснодарского дилера «КЛЮЧАВТО» по продаже машин с пробегом.
Объявления о продаже некоторых Toyota Camry уже выложены на сайте компании, сейчас идут последние приготовления к открытию салона. «Дилерский центр готовится к работе», — уточнили на горячей линии компании «КЛЮЧАВТО».
К примеру, Toyota Camry 2013 года выпуска выставлена за 720 тысяч рублей. Указано, что машина белого цвета, у нее 2-литровый 148-сильный двигатель, автоматическая коробка передач, а пробег составляет 453 тысячи километров. По данным сервиса drom.ru, средняя цена на такие 2-литровые Camry в Новосибирске составляет 960 тысяч рублей.
Есть на сайте и другие автомобили, например Mercedes-Benz E-klasse 2015 года выпуска за 1,09 миллиона рублей. Машина с пробегом
Новосибирские игроки вторичного рынка предлагают машины с пробегом по цене близкой к среднерыночной. Например, в компании «РДМ-Импорт» можно купить Toyota Camry 2012 года за 1,06 миллиона рублей с пробегом
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