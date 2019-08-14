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В Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам

Некоторые машины продают на 200 тысяч дешевле средней по рынку цены

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Многочисленные Toyota Camry с оклейкой такси

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

В Новосибирск на автовозах привезли десятки свежих автомобилей Toyota Camry с оклейкой такси. 

Автомобили доставлены в новый автосалон «КЛЮЧАВТО-Select Новосибирск» на улице Жуковского — это подразделение крупного краснодарского дилера «КЛЮЧАВТО» по продаже машин с пробегом. 

Объявления о продаже некоторых Toyota Camry уже выложены на сайте компании, сейчас идут последние приготовления к открытию салона. «Дилерский центр готовится к работе», — уточнили на горячей линии компании «КЛЮЧАВТО». 

К примеру, Toyota Camry 2013 года выпуска выставлена за 720 тысяч рублей. Указано, что машина белого цвета, у нее 2-литровый 148-сильный двигатель, автоматическая коробка передач, а пробег составляет 453 тысячи километров. По данным сервиса drom.ru, средняя цена на такие 2-литровые Camry в Новосибирске составляет 960 тысяч рублей.

Есть на сайте и другие автомобили, например Mercedes-Benz E-klasse 2015 года выпуска за 1,09 миллиона рублей. Машина с пробегом 97 000 километров, двигатель 2-литровый 184-сильный, привод задний, автомат. Средняя цена на такой автомобиль — 1,57 миллиона рублей. Внедорожник Lexus LX 2009 года предлагается за 1,67 миллиона при средней цене в 2 миллиона. У машины пробег 170 000 километров, 5,7-литровый 367-сильный двигатель, полный привод, автомат. 

Новосибирские игроки вторичного рынка предлагают машины с пробегом по цене близкой к среднерыночной. Например, в компании «РДМ-Импорт» можно купить Toyota Camry 2012 года за 1,06 миллиона рублей с пробегом 151 000 километров и 2,5-литровым двигателем (средняя цена за такие машины — 1,03 миллиона). Автосалон «Гепард-С» отдаёт Toyota RAV4  2011 года за 985 000 рублей с пробегом 125 000 километров и 2-литровым двигателем (средняя цена 940 000 рублей). 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: «Ленд-Крузер» НСО выезжает на встречку и таранит машину — почему он прав (видео).

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    14 авг 2019 в 18:50

    Их только в утелизацию остаёться здать. Такси из машин вы жимают всё что можно ,и избавляются от ,машин когда уже совсем ездить ,нельзя иначе такси не рентабильно будит.

    123
    14 авг 2019 в 18:45

    Если машина была в такси, то надо 50% от стоимости сбрасывать, ибо плачевное у них состояние, за ними мало следят

    АгентЧОП006
    14 авг 2019 в 18:48

    "свежие Toyota Camry с пробегом в такси"
    Это те свежие, которые 70 тысяч за год наезжают, списывается пробег, а потом продаются, потому что машина уже убита, и покупается новые?