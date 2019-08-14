«Государство забрало самое дорогое»: семья погибшего в Сирии бойца добилась прибавки к пенсии

Жительница Новосибирска Любовь Константинова через суд добилась надбавки к пенсии после гибели своего сына Евгения в Сирии. Командир батальона Евгений Константинов погиб под сирийской Пальмирой в мае 2017 года, когда пытался спасти от террористов сослуживца. Посмертно он награжден орденом Мужества. Два года Любовь и Виталий Константиновы не знали, что имеют право на прибавку к пенсии из-за потери кормильца, а когда узнали, решили судиться с военным комиссариатом. «Узнали это мы из решения Самарского районного суда и начали с этим вопросом обращаться в областной военкомат, военную прокуратуру. Военная прокуратура встала на нашу сторону и нам помогала во всём <...> Нас и так захлестнула волна горя, потом нам пришлось очень, очень много добиваться через суды помощи. Но много у нас хороших людей», — рассказал корреспонденту НГС отец погибшего офицера Виталий Константинов.

Он пояснил, что после гибели сына семье пришлось долго разбираться с кредитами и военной ипотекой сына, а платить прибавку к пенсии военкомат региона категорически отказывался. В итоге на защиту интересов семьи встала военная прокуратура Новосибирского гарнизона.

«Наличие или отсутствие статуса "Ветеран боевых действий" у погибшего сына Константиновой Л.Я. не имеет юридического значения при назначении пенсии по случаю потери кормильца членам его семьи, так как этот статут не передается по наследству», — приводится в решении Центрального районного суда позиция Военного комиссариата региона.

Первая судебная инстанция встала на сторону Любови Константиновой и поддержала иск военного прокурора Новосибирского гарнизона, обязав военкомат рассчитать пенсию родителям офицера с надбавкой. Военкомат не согласился с ним и, по словам Виталия Константинова, готов идти до Верховного суда. Апелляционную жалобу военкомата накануне, 13 августа, отклонил Новосибирский областной суд — теперь решение вступило в силу и надбавку к пенсии надо выплачивать.

Такой же иск подавал и отец военнослужащего Виталий Константинов — апелляция по нему в облсуде пройдёт на следующей неделе.

Именем Евгения Константинова названа высота 756 метров в Сирии Фото: Виталий Константинов

Евгений Константинов, уроженец Биробиджана, погиб в Сирии.

«Государство забрало у нас самое дорогое — это сына, его жизнь, и потом к нам начали относиться так — это плохо. <...> Когда отдают приказ начальник штаба, директивой — наш сын-офицер его исполняет. И исполняет свой долг с честью. <...> Когда привезли нам сына, я разговаривал с офицерами и мне начальник штаба бригады сказал последние слова сына: "Складан (майор Александр Складан. — Прим. ред.) ранен, я пытаюсь его вынести". <...> Старший офицер военно-следственного комитета сказал на кладбище уже мне: "Виталий Васильевич, ваш сын — настоящий офицер. Мы занимаемся судьбами людей. У нас много военнослужащих, которые проходят по контракту службу в звании майора, капитана, полковника, но вот ваш сын — настоящий офицер"», — вспоминает Виталий Константинов. Вспомнил отец комбата и последние слова, которые сказал сыну перед отправкой в Сирию. «Вы знаете, так нельзя сказать, что отпустили. Он офицер. Он человек государственный. Он получил приказ. А приказ для офицера — есть закон. И сказать ему не ездить мы не можем, и он не имеет права не выполнить приказ. Я ему сказал только одно: "Сынок, береги себя и береги своих солдат". Супруга не знала [что он поехал в Сирию], конечно, мы старались скрыть, чтобы она меньше волновалась», — признался Виталий Константинов.

Евгений Константинов (второй по счёту слева) окончил Новосибирское высшее военное командное училище Фото: Виталий Константинов