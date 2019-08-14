«Государство забрало самое дорогое»: семья погибшего в Сирии бойца добилась прибавки к пенсии

На месте гибели командира штурмового батальона Евгения Константинова под Пальмирой установлен обелиск
Фото: Виталий Константинов
Жительница Новосибирска Любовь Константинова через суд добилась надбавки к пенсии после гибели своего сына Евгения в Сирии.
Командир батальона Евгений Константинов погиб под сирийской Пальмирой в мае 2017 года, когда пытался спасти от террористов сослуживца. Посмертно он награжден орденом Мужества.
Два года Любовь и Виталий Константиновы не знали, что имеют право на прибавку к пенсии из-за потери кормильца, а когда узнали, решили судиться с военным комиссариатом.
«Узнали это мы из решения Самарского районного суда и начали с этим вопросом обращаться в областной военкомат, военную прокуратуру. Военная прокуратура встала на нашу сторону и нам помогала во всём <...> Нас и так захлестнула волна горя, потом нам пришлось очень, очень много добиваться через суды помощи. Но много у нас хороших людей», — рассказал корреспонденту НГС отец погибшего офицера Виталий Константинов.
Он пояснил, что после гибели сына семье пришлось долго разбираться с кредитами и военной ипотекой сына, а платить прибавку к пенсии военкомат региона категорически отказывался. В итоге на защиту интересов семьи встала военная прокуратура Новосибирского гарнизона.
«Наличие или отсутствие статуса "Ветеран боевых действий" у погибшего сына Константиновой Л.Я. не имеет юридического значения при назначении пенсии по случаю потери кормильца членам его семьи, так как этот статут не передается по наследству», — приводится в решении Центрального районного суда позиция Военного комиссариата региона.
Первая судебная инстанция встала на сторону Любови Константиновой и поддержала иск военного прокурора Новосибирского гарнизона, обязав военкомат рассчитать пенсию родителям офицера с надбавкой. Военкомат не согласился с ним и, по словам Виталия Константинова, готов идти до Верховного суда.
Апелляционную жалобу военкомата накануне, 13 августа, отклонил Новосибирский областной суд — теперь решение вступило в силу и надбавку к пенсии надо выплачивать.
Такой же иск подавал и отец военнослужащего Виталий Константинов — апелляция по нему в облсуде пройдёт на следующей неделе.
Евгений Константинов, уроженец Биробиджана, погиб в Сирии.
«Государство забрало у нас самое дорогое — это сына, его жизнь, и потом к нам начали относиться так — это плохо. <...> Когда отдают приказ начальник штаба, директивой — наш сын-офицер его исполняет. И исполняет свой долг с честью. <...> Когда привезли нам сына, я разговаривал с офицерами и мне начальник штаба бригады сказал последние слова сына: "Складан (майор Александр Складан. — Прим. ред.) ранен, я пытаюсь его вынести". <...> Старший офицер военно-следственного комитета сказал на кладбище уже мне: "Виталий Васильевич, ваш сын — настоящий офицер. Мы занимаемся судьбами людей. У нас много военнослужащих, которые проходят по контракту службу в звании майора, капитана, полковника, но вот ваш сын — настоящий офицер"», — вспоминает Виталий Константинов.
Вспомнил отец комбата и последние слова, которые сказал сыну перед отправкой в Сирию. «Вы знаете, так нельзя сказать, что отпустили. Он офицер. Он человек государственный. Он получил приказ. А приказ для офицера — есть закон. И сказать ему не ездить мы не можем, и он не имеет права не выполнить приказ. Я ему сказал только одно: "Сынок, береги себя и береги своих солдат". Супруга не знала [что он поехал в Сирию], конечно, мы старались скрыть, чтобы она меньше волновалась», — признался Виталий Константинов.
Виталий Константинов заявил, что суд с военкоматом был для него делом принципа, а не денег. Прибавка к пенсии составит около 1,5 тысяч рублей.
«Денег нам невозможно дать столько, чтобы вернуть сына. Как это может быть денежный вопрос? Просто справедливость. Должно быть так: случилась беда, военкомат должен брать всё полностью на себя. Не отдавать нам, чтобы мы бегали по судам. <...> Положены нам какие-то выплаты — выплатите. Не положено — не выплачивайте», — добавил Виталий Константинов.
Погибший в Сирии Евгений Константинов — из военной и многодетной семьи, родом из Новосибирска. Он вместе с родителями несколько раз переезжал по стране до того, как вернуться назад в город. Евгений окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Он был отправлен в Сирию под Пальмиру в должности командира штурмового батальона, где героически погиб 3 мая 2017 года. У Константинова остались жена и маленькая дочь, которой сейчас 5 лет. Он был похоронен с почестями на Краснообском кладбище. Его имя внесено на монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска. Константинов посмертно награждён орденом Мужества, его именем названа высота 756 метров в Сирии.
В начале июня в подмосковной драке погиб бывший спецназовец из Новосибирска Никита Белянкин. Он вступился за прохожего. Мужчина служил по контракту и воевал под Алеппо.