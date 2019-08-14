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Криминал

Новосибирец пришёл в супермаркет с ножом, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой

Он угрожал продавщице в магазине на 1905 года

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Нож мужчина пронёс в кармане шорт

Фото: google.ru/maps

Накануне во вторник, 13 августа, в супермаркет «Горожанка» на улице 1905 года пришёл мужчина с ножом — в магазине работала его бывшая девушка.

Информацию об агрессивном человеке в торговом зале передали во вневедомственную охрану.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили молодого человека, который размахивал ножом и по внешним признакам был пьян. Мужчину задержали. 

«Позже было установлено, что задержанный 1987 года рождения пришел в супермаркет для выяснения отношений со своей бывшей сожительницей, которая является сотрудницей магазина. В ходе словесного конфликта мужчина достал из кармана шорт нож и стал им размахивать, угрожая физической расправой», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

На место также вызвали следственно-оперативную группа полиции. Материал зарегистрирован по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

НГС обратился за комментарием к представителям «Горожанки».

Если вы стали очевидцем этого происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

В конце июня после расставания с девушкой 23-летний новосибирец пришёл на работу к своему сопернику в торговый центр «Эдем» Академгородка и застрелил его из охотничьего ружья.

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    КОММЕНТАРИИ (34)

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    14 авг 2019 в 12:59

    Что-то в последнее время ревнивцы активизировались! Если решу завести себе девушку, то только девственницу - чтобы никаких бывших!
    Кстати, срочно требуется красивая молодая девушка для совместной поездки на юбилейный концерт Дмитрия Маликова в Крокусе 32 января! Резюме с фото в полный рост в директ.

    14 авг 2019 в 12:57

    Один с ружом, второй с ножом. И проблема не в синьке. Если вместо мозгов маргарин, тут уже нечем помочь.

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 13:23

    поколение дома 2 и фанатов овального как всегда на высоте