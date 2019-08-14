Новосибирец пришёл в супермаркет с ножом, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой

Накануне во вторник, 13 августа, в супермаркет «Горожанка» на улице 1905 года пришёл мужчина с ножом — в магазине работала его бывшая девушка.



Информацию об агрессивном человеке в торговом зале передали во вневедомственную охрану.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили молодого человека, который размахивал ножом и по внешним признакам был пьян. Мужчину задержали.

«Позже было установлено, что задержанный 1987 года рождения пришел в супермаркет для выяснения отношений со своей бывшей сожительницей, которая является сотрудницей магазина. В ходе словесного конфликта мужчина достал из кармана шорт нож и стал им размахивать, угрожая физической расправой», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.