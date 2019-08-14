Новосибирец пришёл в супермаркет с ножом, чтобы выяснить отношения с бывшей девушкой

Нож мужчина пронёс в кармане шорт
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Накануне во вторник, 13 августа, в супермаркет «Горожанка» на улице 1905 года пришёл мужчина с ножом — в магазине работала его бывшая девушка.
Информацию об агрессивном человеке в торговом зале передали во вневедомственную охрану.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили молодого человека, который размахивал ножом и по внешним признакам был пьян. Мужчину задержали.
«Позже было установлено, что задержанный 1987 года рождения пришел в супермаркет для выяснения отношений со своей бывшей сожительницей, которая является сотрудницей магазина. В ходе словесного конфликта мужчина достал из кармана шорт нож и стал им размахивать, угрожая физической расправой», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.
На место также вызвали следственно-оперативную группа полиции. Материал зарегистрирован по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
НГС обратился за комментарием к представителям «Горожанки».
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В конце июня после расставания с девушкой 23-летний новосибирец пришёл на работу к своему сопернику в торговый центр «Эдем» Академгородка и застрелил его из охотничьего ружья.