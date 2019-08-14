В опасной новосибирской школе с потрескавшимися стенами поставили маячки

Школу № 54 на улице Крылова в центре Новосибирска обследуют независимые эксперты — они решат, могут ли учиться в ней дети или нет.

Об этом рассказал сегодня, 14 августа, начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

По его словам, прокуратура по заявлению родителей школьников, которые учатся в здании с трещинами и лопнувшими трубами, обратилась в суд. Центральный районный суд назначил независимых экспертов — компанию «Тезис» — которая до конца августа проведёт проверку здания и определит техническое состояние несущих конструкций, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и других инженерных систем и создаёт ли здание угрозу жизни и здоровья и другие вопросы.