В опасной новосибирской школе с потрескавшимися стенами поставили маячки

Эксперты проверят состояние здания школы до 30 августа
Фото: Густаво Зырянов / НГС
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Об этом рассказал сегодня, 14 августа, начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.
По его словам, прокуратура по заявлению родителей школьников, которые учатся в здании с трещинами и лопнувшими трубами, обратилась в суд. Центральный районный суд назначил независимых экспертов — компанию «Тезис» — которая до конца августа проведёт проверку здания и определит техническое состояние несущих конструкций, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и других инженерных систем и создаёт ли здание угрозу жизни и здоровья и другие вопросы.
Для этого за школой ведут постоянное наблюдение, в том числе с помощью специальных маячков, которые фиксируют увеличение трещин и зазоров.
Речь идёт о сносе одного корпуса школы на улице Крылова, где учатся 5–11-е классы. Младшие классы учатся в другом здании на улице Советской.
«Главный вопрос — возможна ли дальнейшая эксплуатация здания в целях осуществления образовательной деятельности. <...> Мы проработали два варианта в зависимости от того, каким будет решение. Самое благоприятное — здание остаётся в ограниченно работоспособном состоянии, тогда мы продолжаем обучение в стенах данного учреждения. Менее благоприятное, когда состояние здания будет признано неудовлетворительным, и тогда нам необходимо решать вопрос об обучении ребятишек 5–11 классов», — пояснил Ахметгареев.
По его словам, если школу решат снести, учащихся переведут в соседнюю школу
О том, что здание может представлять историческую ценность, Ахметгареев отметил, что следует сохранить барельефы и другие отличительные элементы здания: «Это всё-таки история».
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