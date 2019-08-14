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Образование

В опасной новосибирской школе с потрескавшимися стенами поставили маячки

С помощью датчиков эксперты узнают, смогут ли тут учиться дети с 1 сентября

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Эксперты проверят состояние здания школы до 30 августа

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Школу № 54 на улице Крылова в центре Новосибирска обследуют независимые эксперты — они решат, могут ли учиться в ней дети или нет.

Об этом рассказал сегодня, 14 августа, начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

По его словам, прокуратура по заявлению родителей школьников, которые учатся в здании с трещинами и лопнувшими трубами, обратилась в суд. Центральный районный суд назначил независимых экспертов — компанию «Тезис» — которая до конца августа проведёт проверку здания и определит техническое состояние несущих конструкций, систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и других инженерных систем и создаёт ли здание угрозу жизни и здоровья и другие вопросы. 

Для этого за школой ведут постоянное наблюдение, в том числе с помощью специальных маячков, которые фиксируют увеличение трещин и зазоров.

Речь идёт о сносе одного корпуса школы на улице Крылова, где учатся 5–11-е классы. Младшие классы учатся в другом здании на улице Советской.

«Главный вопрос — возможна ли дальнейшая эксплуатация здания в целях осуществления образовательной деятельности. <...> Мы проработали два варианта в зависимости от того, каким будет решение. Самое благоприятное — здание остаётся в ограниченно работоспособном состоянии, тогда мы продолжаем обучение в стенах данного учреждения. Менее благоприятное, когда состояние здания будет признано неудовлетворительным, и тогда нам необходимо решать вопрос об обучении ребятишек 5–11 классов», — пояснил Ахметгареев.

По его словам, если школу решат снести, учащихся переведут в соседнюю школу № 4 на улице Достоевского, которая сейчас работает в одну смену. Здесь они будут учиться до тех пор, пока не построят новое здание

О том, что здание может представлять историческую ценность, Ахметгареев отметил, что следует сохранить барельефы и другие отличительные элементы здания: «Это всё-таки история».

Школу № 54 на улице Крылова планируют к сносу больше 10 лет. В здании 1930-х годов с трещинами на стенах, прогнившими полами и трубами до сих пор учатся дети. Власти решили снести школу и построить на её месте новую, но историки забили тревогу — историческое здание, по их словам, считается образцом архитектуры и лицом города. Кроме того, фасад школы украшает уникальный барельеф. Областная инспекция по охране объектов культурного наследия исследовала здание по заявлению ВООПИиК, но памятником её не признала, таким образом разрешив сносить. Историки пожаловались на это решение в Генпрокуратуру РФ. Против сноса выступило московское общество по охране памятников — они пожаловались новосибирскому губернатору

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Давно не школьник
    14 авг 2019 в 18:03

    А если детям нельзя будет в ней учиться, то мэрия снесет ее и построит тц…

    Секрет
    14 авг 2019 в 18:07

    Раз есть проблемы, почему так затянули с ремонтом? Сентябрь уже скоро, или мэрия даже не собирается школу ремонтировать?

    Этот
    14 авг 2019 в 18:04

    Вот пусть мэр вместо здания мэрии отремонтирует здание школы за 13 лямов