Новосибирец успел проехать на угнанной машине 50 метров — его поймали

Автоинспекторы во время патрулирования остановили «Ладу», которая поздно выезжала со двора
Фото: Александр Ощепков / НГС
В ночь на 13 августа в Дзержинском районе Новосибирска автоинспекторы остановили «Ладу» — оказалось, что машину угнали со двора несколько минут назад.
Внимание экипажа ДПС во время патрулирования привлекла машина, которая выехала ночью со двора.
«Как выяснилось в ходе проверки, машина гражданину не принадлежит и была угнана от дома
В МВД отметили, что у задержанного были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить освидетельствование — за отказ на него составили протокол по ст. 12.26 КоАП РФ.
На задержанного человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 5 лет.
Угнанную «Ладу» вернули хозяину.
В мае двое таксистов помогли полиции задержать угонщика автомобиля Hyundai Solaris, работающего с сервисом «Яндекс.Такси» в Кировском районе Новосибирска — похититель угнал машину, когда водитель вышел, чтобы высадить пассажира.