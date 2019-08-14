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Криминал

Новосибирец успел проехать на угнанной машине 50 метров — его поймали

Задержанный угонщик отказался от освидетельствования

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Автоинспекторы во время патрулирования остановили «Ладу», которая поздно выезжала со двора

Фото: Александр Ощепков / НГС

В ночь на 13 августа в Дзержинском районе Новосибирска автоинспекторы остановили «Ладу» — оказалось, что машину угнали со двора несколько минут назад.

Внимание экипажа ДПС во время патрулирования привлекла машина, которая выехала ночью со двора.

«Как выяснилось в ходе проверки, машина гражданину не принадлежит и была угнана от дома № 42 по проспекту Дзержинского. На угнанной машине злоумышленник успел проехать всего около 50 метров. Личность задержанного также была установлена — им оказался 19-летний ранее не судимый житель Калининского района», — сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области.

В МВД отметили, что у задержанного были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить освидетельствование — за отказ на него составили протокол по ст. 12.26 КоАП РФ.

На задержанного человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 5 лет.

Угнанную «Ладу» вернули хозяину.

В мае двое таксистов помогли полиции задержать угонщика автомобиля Hyundai Solaris, работающего с сервисом «Яндекс.Такси» в Кировском районе Новосибирска — похититель угнал машину, когда водитель вышел, чтобы высадить пассажира.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 11:32

    В 18 лет биографию себе испортить. Молодежь бестолковая пошла. Родительский недосмотр. Факт.

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 11:31

    Опять дзержинский район... Пора мне туда ехать... Выписывать лещеков...

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 11:58

    Лох - это судьба