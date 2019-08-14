Новосибирец успел проехать на угнанной машине 50 метров — его поймали

В ночь на 13 августа в Дзержинском районе Новосибирска автоинспекторы остановили «Ладу» — оказалось, что машину угнали со двора несколько минут назад.

Внимание экипажа ДПС во время патрулирования привлекла машина, которая выехала ночью со двора.