За оперным театром появились граффити с Иваном Сусаниным

Работает над рисунком новосибирская граффити-художник и руководитель школы граффити MAGNOLIAS Алёна Ивашко. Она рассказала, что участвовала в конкурсе социально значимых проектов «Парад идей» и после победы в нём получила грант от мэрии на создание граффити.

«Почему Иван Сусанин? По одной простой причине — потому что [этот год] год театра и плюс это самая первая опера в городе. Работаю здесь одна, всё сама. (Смеётся) . Это гараж оперного, его стена стоит к улице Орджоникидзе, там много туристов — я когда рисовала, обращала внимание. <...> Я думаю, в пятницу или субботу всё будет готово. Мне ещё саму надпись надо нанести: "Опера «Иван Сусанин»", чтобы все понимали, чтобы публика просвещалась, немного описания добавлю, пускай интересуются, кто такой», — рассказала художница корреспонденту НГС.

«Иван Сусанин» — опера Михаила Ивановича Глинки в четырёх актах с эпилогом. В опере рассказывается о событиях 1613 года, связанных с походом польского войска на Москву. Первая постановка прошла в Санкт-Петербурге в 1836 году. 12 мая 1945 года оперой «Иван Сусанин», поставленной под руководством Исидора Зака, открылся Новосибирский театр оперы и балета. Сам Иван Сусанин — русский национальный герой, крестьянин, который прославился спасением царя Михаила Романова от польско-литовского отряда во время русско-польской войны.

В конце июля в центре появились масштабные граффити — с портретом основателя компании Apple Стива Джобса на стене гостиницы «Центральной».