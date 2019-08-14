Волонтёры приехали в лес за сотни километров от Новосибирска на поиски пропавшего ребёнка

Сегодня, 14 августа, новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» приехали в Омскую область на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу вчера вечером в селе Новологиново Омской области. Добровольцы ехали всю ночь и преодолели около 700 километров. Как рассказал корреспонденту НГС один из участников поисков Виталий, сегодня утром на месте сбора было очень много местных жителей, которые просто стояли без дела. По его наблюдениям, набралось пять автобусов волонтёров, которые готовы помочь в поисках.

«Автобусы приехали примерно с четырёх до полпятого утра, и люди были не задействованы вообще никак. Людьми было некем управлять, как я понял, не было старших», — рассказал очевидец. Сейчас на место прибыли опытные поисковики из Новосибирска, а также волонтёры «Лиза Алерт» из Москвы. На место сбора приехали уже 15 новосибирцев, ещё двое — в пути, ещё один экипаж готовится к выезду в Омскую область. К нему могут присоединиться все желающие из Новосибирска или передать оборудование и батарейки на место поисков. «Это (задержка с выпуском местных жителей на поиски. — Прим.ред.) связано с нехваткой опытных поисковиков, то есть сейчас подъехали у нас с Новосибирска около десяти старших групп, которые могут вести неопытных поисковиков в лес. Мы не можем отправить местных жителей без опыта в лес, во избежание того, чтобы потерялись ещё и они. <...> Сейчас люди активно уходят на задачи», — рассказала корреспонденту НГС поисковик отряда Юлия Чернова.

В поисках мальчика задействован вертолёт Фото: Елена Латыпова

Сейчас, по данным волонтёра, в поиске зарегистрировано 250 участников, но люди прибывают на место каждую минуту.