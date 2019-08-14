Фильм режиссёра из Новосибирска попал на международный фестиваль

Кадр из фильма «Москва будто бы сон»: его герои — молодой черногорец Кабир, который пятый год живёт в Москве вместе с русской девушкой Настей, дочерью владельца галереи современного искусства на Арбате. Их пара переживает кризис

Фильм режиссёра из Новосибирска Маргариты Захаровой попал в конкурсную программу международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку», который проводится в этом году 29-й раз.

Сам фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге в сентябре. На отборочный тур режиссёры из 98 стран прислали около трёх тысяч работ, и в итоге на международный конкурс отобрано 36 картин из 24 стран. Среди них — документальный фильм Маргариты Захаровой «Москва будто бы сон», который наряду с другими 11 лентами вошёл в категорию «Национальный конкурс документального кино».

Трейлер фильма «Москва будто бы сон». Канал Маргариты Захаровой / YouTube.com

На съёмки этого фильма у Маргариты Захаровой ушло четыре месяца — с августа до декабря 2018 года. Примерно столько же времени ушло на монтаж. Как отмечает сама Захарова, пик пришёлся на январь этого года, когда она монтировала по 10–14 часов каждый день, без выходных.

В аннотации к фильму говорится, что однажды Кабир исчезает — возвращается домой, на побережье Которского залива. Работая на стройке вместе с братом и собственным отцом, он постепенно забывает русский язык, а Москва и московская арт-тусовка кажутся ему сном Фото: Маргарита Захарова

«Вообще фильм сделала достаточно быстро, потому что, увидев героя в первый раз, уже знала, чего хочу и какими может быть фильм. Всё, что загадывала, — всё и сбывалось в плане событий», — рассказала корреспонденту НГС режиссёр.

На вопрос, что было самым сложным в создании фильма, Маргарита Захарова ответила: «Сложно жить на 1 тысячу рублей в неделю во время монтажа, потому что невозможно делать работу, когда у тебя кино. Сложно монтировать фильм на ноутбуке, который был обречён на последний в своей жизни рендер. Cложно объяснять родным и друзьям, чем ты занимаешься так много и почему не получаешь за это деньги, а только тратишь. Cложно вообще делать документальное кино в России. Вот сейчас, например, сложно делать документы для прокатного удостоверения и выделить бюджет на получение собственно этого удостоверения. То есть мало снять кино, нужно ещё и обеспечить ему какую-то судьбу. А это всё тоже требует огромных усилий — физических и финансовых».



К тому же режиссёр говорит, что сложно получать отказ в помощи от продюсеров, сталкиваться с непониманием и равнодушием людей, но при этом, по её словам, она никогда не была так счастлива в жизни, как когда делала этот фильм. «Буду и дальше делать кино своими силами. До тех пор, пока не появится возможность делать игровое кино», — заявила Маргарита Захарова.



Маргарита Захарова пояснила, что это фильм о человеческих слабостях, об экзистенциальных трагедиях обычного человека: когда он, возможно, занимается не своим делом, страдает и в эти страдания втягивает ещё одного человека… И наступает конец любви Фото: Маргарита Захарова