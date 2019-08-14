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В Первомайском сквере начали пилить деревья

Под снос попали как минимум три дерева

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В мэрии Новосибирска ситуацию пока не прокомментировали

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Первомайском сквере в центре Новосибирска начали рубить деревья.

Сегодня утром читательница НГС заметила, как рядом с краеведческим музеем убирают спиленные ветки клёна.

По наблюдениям горожанки, оттуда исчезло как минимум одно дерево, которое росло рядом с лавкой.

«С него свисала старая гирлянда, поэтому и запомнилось. В центре рядом с лавкой [на фото] не просто кучка мусора, под ней пень», — пояснила читательница в обращении в редакцию.

Утром рабочие грузили срубленные ветки в машину

Утром рабочие грузили срубленные ветки в машину

На других участках Первомайского сквера корреспонденты НГС увидели остатки ещё двух распиленных стволов.

Из сквера убрали как минимум три дерева

Из сквера убрали как минимум три дерева

Свежие пеньки можно заметить, например, возле краеведческого музея

Свежие пеньки можно заметить, например, возле краеведческого музея

Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска официальный запрос с просьбой уточнить, с чем связаны эти процедуры и сколько всего деревьев попадут под cнос либо санитарную обрезку. На момент публикации новости ответ ещё не поступил.

В прошлом году в Первомайском сквере тоже рубили деревья

В прошлом году в Первомайском сквере тоже рубили деревья

Годом ранее в Первомайском сквере наблюдалась похожая ситуация: там спилили несколько деревьев, чтобы поставить новый общественный туалет.

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    КОММЕНТАРИИ (115)

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    14 авг 2019 в 10:26

    Вот не удивлюсь когда на месте спилиных деревьев появится новый торговый киоск. Мэрия же все ради торгашей готова сделать, даже уничтожить последнее в городе деревце.

    Пифагор
    14 авг 2019 в 10:27

    По городу полно ветхих, старых деревьев, а мэрия здоровые рубит повсеместно.

    С той стороны
    14 авг 2019 в 10:25

    норм старьё вырубает , Нечего паниковать.. да и три дерева всего .