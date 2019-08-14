В Первомайском сквере начали пилить деревья

В Первомайском сквере в центре Новосибирска начали рубить деревья.



Сегодня утром читательница НГС заметила, как рядом с краеведческим музеем убирают спиленные ветки клёна.

По наблюдениям горожанки, оттуда исчезло как минимум одно дерево, которое росло рядом с лавкой.



«С него свисала старая гирлянда, поэтому и запомнилось. В центре рядом с лавкой [на фото] не просто кучка мусора, под ней пень», — пояснила читательница в обращении в редакцию.