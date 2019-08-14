В Первомайском сквере начали пилить деревья

В мэрии Новосибирска ситуацию пока не прокомментировали
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В Первомайском сквере в центре Новосибирска начали рубить деревья.
Сегодня утром читательница НГС заметила, как рядом с краеведческим музеем убирают спиленные ветки клёна.
По наблюдениям горожанки, оттуда исчезло как минимум одно дерево, которое росло рядом с лавкой.
«С него свисала старая гирлянда, поэтому и запомнилось. В центре рядом с лавкой [на фото] не просто кучка мусора, под ней пень», — пояснила читательница в обращении в редакцию.
На других участках Первомайского сквера корреспонденты НГС увидели остатки ещё двух распиленных стволов.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска официальный запрос с просьбой уточнить, с чем связаны эти процедуры и сколько всего деревьев попадут под cнос либо санитарную обрезку. На момент публикации новости ответ ещё не поступил.
Годом ранее в Первомайском сквере наблюдалась похожая ситуация: там спилили несколько деревьев, чтобы поставить новый общественный туалет.