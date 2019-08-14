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Здоровье

Аналитики назвали самые распространённые болезни новосибирцев

За последние три года в регионе серьёзно выросла заболеваемость раком

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К новосибирским врачам стали реже обращаться пациенты с инфекционными и паразитарными заболеваниями

Фото: архив НГС

Жители Новосибирской области чаще всего обращаются к врачам с болезнями органов дыхания.

К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, составившие список самых распространённых заболеваний, от которых жители региона лечились в 2018 году.

«Первое место в структуре заболеваемости населения <…> занимают болезни органов дыхания. Они составляют 27,8% от общего числа болезней. Второе — болезни системы кровообращения, на них приходится 14,4%. Затем идут болезни костно-мышечной системы (8,5%), болезни органов пищеварения (6,9%), болезни эндокринной системы и болезни глаза (5,5%)», — сообщили в службе статистики.

По её данным, за последние три года число новосибирцев с болезнями органов дыхания увеличилось на 13,8%, или на 160,1 тысяч человек. Пациентов с болезнями органов пищеварения стало больше на 23,3%, или на 61,8 тысяч человек. Также жители региона стали чаще обращаться к врачам с заболеваниями костно-мышечной системы (+12,8%, или 45,8 тысяч человек), болезнями системы кровообращения (+8,4%, или 52,6 тысяч человек) и новообразованиями (+7,9 %, или 12,2 тысяч человек).

При этом c 2015 года в регионе уменьшилось число пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями (на 13,3%, или на 19,6 тысяч человек) и с болезнями органов слуха (на 13,6%, или на 16,8 тысяч человек).

Ранее в Минздраве РФ подсчитали, сколько врачей приходится на одного новосибирца: по сравнению с другими российскими регионами Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    14 авг 2019 в 08:14

    Самое страшное заболевание упомянули вскользь, сказав что рак стал поражать в три раза больше, все остальное перечислено в процентном отношении. Вроде как и привели сводку, но кошмара в цифрах нет, хотя эта болезнь поражает многих людей и от неё никто не застрахован, в независимости от кошелька,статусности,принадлежности к чему бы то ни было.:И эти люди по-прежнему остаются один на один с ним..Заболеваемость людей растёт, как и цифры статистики по продолжительности жизни- второе в массовом эквиваленте абсурд полный.

    14 авг 2019 в 09:22

    бурый уголь безвреден, говорили они

    гость
    14 авг 2019 в 08:59

    Онкологией болеют во всём мире, но почему то смертность от онкологии самая высокая в России и в других странах 3-его мира! Спрашивается почему!?