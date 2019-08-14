Аналитики назвали самые распространённые болезни новосибирцев

«Первое место в структуре заболеваемости населения <…> занимают болезни органов дыхания. Они составляют 27,8% от общего числа болезней. Второе — болезни системы кровообращения, на них приходится 14,4%. Затем идут болезни костно-мышечной системы (8,5%), болезни органов пищеварения (6,9%), болезни эндокринной системы и болезни глаза (5,5%)», — сообщили в службе статистики.

По её данным, за последние три года число новосибирцев с болезнями органов дыхания увеличилось на 13,8%, или на 160,1 тысяч человек. Пациентов с болезнями органов пищеварения стало больше на 23,3%, или на 61,8 тысяч человек. Также жители региона стали чаще обращаться к врачам с заболеваниями костно-мышечной системы (+12,8%, или 45,8 тысяч человек), болезнями системы кровообращения (+8,4%, или 52,6 тысяч человек) и новообразованиями (+7,9 %, или 12,2 тысяч человек).



При этом c 2015 года в регионе уменьшилось число пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями (на 13,3%, или на 19,6 тысяч человек) и с болезнями органов слуха (на 13,6%, или на 16,8 тысяч человек).



Ранее в Минздраве РФ подсчитали, сколько врачей приходится на одного новосибирца: по сравнению с другими российскими регионами Новосибирская область оказалась не в самом выгодном положении.