Школьник из Mitsubishi пострадал в ДТП на Гусинобродском шоссе

«Водитель 1975 года рождения на автомобиле Mitsubishi Outlander двигался по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Есенина в сторону улицы Волочаевская. В пути следования, у дома № 20 по улице ГБШ, произошло столкновение с автомобилем Toyota Sprinter Carib (водитель 1991 года рождения), который двигался в попутном направлении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

В новосибирской Госавтоинспекции рассказали о последствиях ДТП, которое случилось накануне вечером, 13 августа, возле ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе: в столкновении двух иномарок пострадал 9-летний ребёнок.

По его данным, Mitsubishi въехал в заднюю часть второго авто.



В ДТП пострадали два пассажира Mitsubishi: 9-летнего мальчика увезли в больницу с ушибом уха, а 35-летнюю женщину — с открытым переломом носа.



Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.



Накануне ещё одна авария с пострадавшими произошла недалеко от пересечения улиц Трикотажной и Республиканской в Дзержинском районе — на подъезде к месту ДТП собралась внушительная пробка.

