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Школьник из Mitsubishi пострадал в ДТП на Гусинобродском шоссе

Также в больницу увезли взрослую пассажирку этой машины

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Mitsubishi Outlander и Toyota Sprinter Carib ехали в направлении Волочаевской и попали в ДТП

Фото: ГИБДД Новосибирска

В новосибирской Госавтоинспекции рассказали о последствиях ДТП, которое случилось накануне вечером, 13 августа, возле ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе: в столкновении двух иномарок пострадал 9-летний ребёнок.

«Водитель 1975 года рождения на автомобиле Mitsubishi Outlander двигался по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Есенина в сторону улицы Волочаевская. В пути следования, у дома № 20 по улице ГБШ, произошло столкновение с автомобилем Toyota Sprinter Carib (водитель 1991 года рождения), который двигался в попутном направлении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.

По его данным, Mitsubishi въехал в заднюю часть второго авто.

В ДТП пострадали два пассажира Mitsubishi: 9-летнего мальчика увезли в больницу с ушибом уха, а 35-летнюю женщину — с открытым переломом носа.

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Накануне ещё одна авария с пострадавшими произошла недалеко от пересечения улиц Трикотажной и Республиканской в Дзержинском районе — на подъезде к месту ДТП собралась внушительная пробка.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    14 авг 2019 в 09:33

    Как всегда: непристегнутые становятся пациентами или трупами. Продолжайте в том же духе!

    2121
    14 авг 2019 в 09:31

    по заголовку понимается, что школьник работает в компании "Mitsubishi Group"

    думада
    14 авг 2019 в 09:15

    По заголовку причудилось, что малолетний машину вел. Хотя и это ноне не редкость. Взяли моду папашки детей малолетних за руль сажать и похваляться этим