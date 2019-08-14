Путин восхитился: артисты НОВАТа открыли международный фестиваль в Севастополе спектаклем «Спартак»

Вечером 13 августа в Севастополе состоялось открытие III Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» — его открывали артисты НОВАТа и других стран сюитой из балета «Спартак» Арама Хачатуряна. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.



«Спектакль прошёл под открытым небом на специально возведенной полноразмерной сцене на территории археологического заповедника "Херсонес Таврический". В постановке задействованы звёзды мирового балета. Более 150 артистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости», — сообщается на сайте Кремля.

