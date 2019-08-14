Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у команды «Энергия» на сборах в Чехии

Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу новосибирских хоккеистов
Фото: Нcsibir.ru
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в очередном контрольном матче на сборах в Чехии обыграл команду «Энергия». Игра закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:1).
«"Сибирь" переиграла "Энергию" из Карловых Вар. Шайбы забрасывали Юусо Пуустинен (передачи Микаэль Роухомаа, Юкка Пелтола), Виктор Комаров (Ярослав Хабаров) и Максим Казаков (в меньшинстве). После матча команды посоревновались в исполнении штрафных бросков. "Сибирь" победила 2:0 — у нас точны оказались Юусо Пуустинен и Микаэль Роухомаа», — сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».
Ворота новосибирской команды защищал Харри Сятери.
9 августа ХК «Сибирь» на предсезонных сборах в Финляндии выиграл товарищеский матч у местной команды «Пеликанс» из Лахти — сибиряки одержали победу в овертайме.