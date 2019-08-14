Потерялся в лесу: новосибирские волонтёры выехали в Омск на поиски трёхлетнего ребёнка

Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» выехали в Омск на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу 13 августа в селе Новологиново Омской области. Поисковый отряд разместил информацию о сборе экипажей из Новосибирска на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».



Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, сейчас собрано несколько экипажей — они выезжают в ночь, кто-то из волонтёров поедет в Омск утром — уже есть готовые автомобили.