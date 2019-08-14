Потерялся в лесу: новосибирские волонтёры выехали в Омск на поиски трёхлетнего ребёнка

Коля Бархатов потерялся в лесу
Фото: lizaalert.org, коллаж НГС
Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» выехали в Омск на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу 13 августа в селе Новологиново Омской области. Поисковый отряд разместил информацию о сборе экипажей из Новосибирска на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, сейчас собрано несколько экипажей — они выезжают в ночь, кто-то из волонтёров поедет в Омск утром — уже есть готовые автомобили.
Как следует из ориентировки, рост мальчика 95 сантиметров, он нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Был одет в жёлтую кофту, тёмно-серые брюки, на ногах — коричневые резиновые сапоги, на голове — розовая кепка.
Если вам что-то известно о местонахождении ребёнка, просим сообщить по телефону 8–800–700–54–52 или по короткому номеру 112.
Вечером 30 июля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Дарьи Дробуш — девочка пропала с детской площадки у дома. К счастью, ребёнка нашли неподалёку от дома.