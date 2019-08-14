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Потерялся в лесу: новосибирские волонтёры выехали в Омск на поиски трёхлетнего ребёнка

Мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся

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Коля Бархатов потерялся в лесу 

Фото: lizaalert.org, коллаж НГС

Новосибирские волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» выехали в Омск на поиски трёхлетнего мальчика Коли Бархатова — он потерялся в лесу 13 августа в селе Новологиново Омской области. Поисковый отряд разместил информацию о сборе экипажей из Новосибирска на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, сейчас собрано несколько экипажей — они выезжают в ночь, кто-то из волонтёров поедет в Омск утром — уже есть готовые автомобили. 

Как следует из ориентировки, рост мальчика 95 сантиметров, он нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и серо-зелёные глаза. Был одет в жёлтую кофту, тёмно-серые брюки, на ногах — коричневые резиновые сапоги, на голове — розовая кепка. 

Если вам что-то известно о местонахождении ребёнка, просим сообщить по телефону 8–800–700–54–52 или по короткому номеру 112.

Вечером 30 июля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» объявили срочный сбор на поиски 7-летней Дарьи Дробуш — девочка пропала с детской площадки у дома. К счастью, ребёнка нашли неподалёку от дома. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Елена
    14 авг 2019 в 01:06

    Как в три года можно уйти в неизвестном направлении??? Мальчик, найдись🙏🙏🙏

    14 авг 2019 в 01:54

    Там и леса-то нет.

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 01:12

    Что за родители? ..