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Спорт

Волейбольный клуб «Локомотив» улетел в Болгарию — там команда продолжит подготовку к новому сезону

Новосибирские волейболисты проведут в Болгарии три недели

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Команда «Локомотив» у аэропорта Толмачёво 

Фото: instagram.com / lokovolley.ru

Сегодня волейбольный клуб «Локомотив» вылетел в Болгарию на трёхнедельные сборы — там команда продолжит подготовку к новому игровому сезону. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Instagram.


«Первый этап подготовки к сезону прошёл под чутким руководством Пламена Константинова на клубной базе "Локомотив" в Новосибирске, там спортсмены уделяли больше времени физической подготовке, а в Болгарии парни будут постепенно переходить в зал и работать с мячами», — сообщила пресс-служба клуба. 

Также отмечается, что с командой Суперлиги на сборы улетели игроки молодёжной команды «Локомотив-ЦИВС» — Дмитрий Лызик, Денис Голубев и Максим Крескин.

Вчера стало известно, что два новосибирских волейболиста, Ильяс Куркаев и Роман Мартынюк, вошли в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио в 2020 году — оба волейболиста являются игроками команды «Локомотив».

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    14 авг 2019 в 00:40

    а как же импортозамещение ?