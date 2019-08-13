Сегодня волейбольный клуб «Локомотив» вылетел в Болгарию на трёхнедельные сборы — там команда продолжит подготовку к новому игровому сезону. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в Instagram.



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«Первый этап подготовки к сезону прошёл под чутким руководством Пламена Константинова на клубной базе "Локомотив" в Новосибирске, там спортсмены уделяли больше времени физической подготовке, а в Болгарии парни будут постепенно переходить в зал и работать с мячами», — сообщила пресс-служба клуба.