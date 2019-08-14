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«Сделала завивку и скорую вызвала»: сибирячке в салоне красоты сожгли голову за 2050 рублей

Ольга Чипенко пришла сделать химическую укладку, а оказалась на трёхнедельном больничном

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46-летняя Ольга Чипенко сожгла волосы и кожу головы за 2050 рублей в салоне красоты «ЦирюльникЪ»

Фото: Ольга Чипенко, Илья Калинин / НГС

Жительнице Новосибирска 46-летней Ольге Чипенко сожгли волосы и кожу головы в парикмахерской федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» на Вокзальной магистрали.

«Я сходила в субботу (10 августа. — Прим. ред.) в парикмахерскую "ЦирюльникЪ", сделала биохимическую завивку и получила ожог II степени. <…> Сделала завивку, дошла до дома и мне стало плохо. Скорую вызвала. Наутро у меня всё вздулось, увезли в ожоговый центр в областную больницу. Хотели там оставить, но у меня ребёнок 10-летний дома, и я ушла под наблюдение. Получила ожог II степени: головы, лба, ушей. Пузыри там вздуваются. Сегодня уже, конечно, я получше, а была ужасная. <…> Я считаю, что это либо неправильно разведён раствор, либо это подпольное [средство]. <…> Это не аллергическая реакция, а ожог. Мне всё сожгли. Сейчас 21 день буду на больничном. <…> А ночью у меня пошёл ещё отёк: вся шея вздулась», — рассказала корреспонденту НГС Ольга.

Администратор салона красоты не стала давать корреспонденту НГС контакт управляющей для получения официального комментария

Администратор салона красоты не стала давать корреспонденту НГС контакт управляющей для получения официального комментария

Пострадавшая заплатила в салоне за услугу 2050 рублей. В «ЦирюльникЪ» с претензией Ольга Чипенко пришла на следующий день, но управляющего на месте не застала. Администратор выслушала женщину и сказала, что ей перезвонят. В начале недели деньги за химическую завивку пострадавшей вернули и попросили не писать жалобу в Роспотребнадзор. Чипенко добавила, что договориться о полной компенсации трёхнедельного лечения с руководством салона не смогла. 

Видео: Ольга Чипенко

Корреспондент НГС пришёл в салон красоты, чтобы получить комментарий руководства парикмахерской. Администратор салона Татьяна Федяева объяснила, что управляющей на месте нет, а её телефон она дать не может. 

По московскому номеру федеральной сети «ЦирюльникЪ» на вопросы корреспондента НГС тоже не ответили, а предложили сначала показать им текст готовящейся статьи. 

НГС ранее рассказал, что 2ГИС проанализировал отзывы клиентов о компаниях в Новосибирске и выяснил: чаще всего горожане жалуются на заведения общественного питания, салоны красоты и автосервисы

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