«Сделала завивку и скорую вызвала»: сибирячке в салоне красоты сожгли голову за 2050 рублей

«Я сходила в субботу (10 августа. — Прим. ред. ) в парикмахерскую "ЦирюльникЪ", сделала биохимическую завивку и получила ожог II степени. <…> Сделала завивку, дошла до дома и мне стало плохо. Скорую вызвала. Наутро у меня всё вздулось, увезли в ожоговый центр в областную больницу. Хотели там оставить, но у меня ребёнок 10-летний дома, и я ушла под наблюдение. Получила ожог II степени: головы, лба, ушей. Пузыри там вздуваются. Сегодня уже, конечно, я получше, а была ужасная. <…> Я считаю, что это либо неправильно разведён раствор, либо это подпольное [средство]. <…> Это не аллергическая реакция, а ожог. Мне всё сожгли. Сейчас 21 день буду на больничном. <…> А ночью у меня пошёл ещё отёк: вся шея вздулась», — рассказала корреспонденту НГС Ольга.

Жительнице Новосибирска 46-летней Ольге Чипенко сожгли волосы и кожу головы в парикмахерской федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» на Вокзальной магистрали.

Пострадавшая заплатила в салоне за услугу 2050 рублей. В «ЦирюльникЪ» с претензией Ольга Чипенко пришла на следующий день, но управляющего на месте не застала. Администратор выслушала женщину и сказала, что ей перезвонят. В начале недели деньги за химическую завивку пострадавшей вернули и попросили не писать жалобу в Роспотребнадзор. Чипенко добавила, что договориться о полной компенсации трёхнедельного лечения с руководством салона не смогла.

Корреспондент НГС пришёл в салон красоты, чтобы получить комментарий руководства парикмахерской. Администратор салона Татьяна Федяева объяснила, что управляющей на месте нет, а её телефон она дать не может.



По московскому номеру федеральной сети «ЦирюльникЪ» на вопросы корреспондента НГС тоже не ответили, а предложили сначала показать им текст готовящейся статьи.

НГС ранее рассказал, что 2ГИС проанализировал отзывы клиентов о компаниях в Новосибирске и выяснил: чаще всего горожане жалуются на заведения общественного питания, салоны красоты и автосервисы.