«Сзади со всего размаху въехала фура»: водитель улетевшей в кювет Camry рассказал о ДТП на трассе

«Никто никуда не гнал. Camry спокойно стояла в пробке, которая идёт на реверсивном движении, где делается участок дороги <...> И сзади со всего размаху въезжает Freightliner», — рассказал корреспонденту НГС водитель Camry Игорь (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред. ).

Сегодня днём, 13 августа, в Новосибирской области на трассе под Черепаново столкнулись два автомобиля и фура . В кювете оказались Toyota Camry и Mitsubishi Pajero Sport — седан перевернулся на крышу. НГС вёл онлайн-трансляцию об аварии , а водитель Camry рассказал свою версию произошедшего.

Игорь отметил, что у его машины левый руль, а он и его пассажирки были пристёгнуты в момент аварии.

От удара, по словам водителя, его седан выбросило на встречную полосу, где в него врезался Pajero Sport.

«Дальнобойщикам привет, кстати. Пусть не спят за рулём, а едут. <...> Благо я дистанцию далеко держал и не замял другие машины, а меня просто тупо выкинуло на встречку», — добавил водитель седана.

Игорь рассказал, что сам отделался лишь парой царапин, а вот его пассажирки оказались в больнице — одна с переломом ключицы, вторая с сотрясением и рваными ранами.

Если вы стали очевидцем этой аварии, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Вчера на этой же трассе два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин недалеко от посёлка Посевная.

