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Работа

Госдума обсудит перевод россиян на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты

Идею ещё раньше поддержал Дмитрий Медведев: он увидел за ней будущее

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Сегодня, говорят в профсоюзах, предприятия переходят на четырехдневку из-за своих финансовых трудностей

Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Осеннюю сессию депутаты Госдумы готовы начинать с разработки законопроекта по переходу на четырехдневную рабочую неделю — об этом сегодня заявил первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По словам парламентария, идею он и его коллеги поддерживают.

— Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например пройти диспансеризацию, — цитирует Исаева «Интерфакс».

Впрочем, одна из возможных проблем при переходе на новый график — это снижение зарплаты. Но и тут депутаты обещают разработать законопроект так, чтобы никто в деньгах не потерял.

Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета, — отметил Исаев.

Идею стали широко обсуждать после того, как Федерация независимых профсоюзов России внесла ее в Минтруд. Представители ФНПР отметили, что, во-первых, предложение о переходе на четырехдневную идею — одно из самых популярных из возможных изменений в трудовое законодательство. А во-вторых, с тремя выходными уже работают в прогрессивных странах.

— Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается, — говорит представитель ФНПР Елена Косаковская. — Однако в нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников.

В июне о сокращении рабочей недели высказывался Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда, премьер РФ отметил, что к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс:

— Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта.

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      КОММЕНТАРИИ (103)

      профессор Шариков
      13 авг 2019 в 19:29

      Лучше работать как есть, 5 дней, но до 55 лет. Это в голову недимона не пришло?

      Фото пользователя
      13 авг 2019 в 19:16

      Чую, будут меньше работать они и депутаты

      Berkov
      13 авг 2019 в 19:24

      Этим лишь бы изменения в законы вводить... В результате 4ре дня будут работать только гос.учреждения типа больниц и чиновников, а остальные без потери зарплаты будут по 5 дней пахать до 65ти.