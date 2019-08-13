Госдума обсудит перевод россиян на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты

— Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например пройти диспансеризацию, — цитирует Исаева «Интерфакс».

Осеннюю сессию депутаты Госдумы готовы начинать с разработки законопроекта по переходу на четырехдневную рабочую неделю — об этом сегодня заявил первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По словам парламентария, идею он и его коллеги поддерживают.

Впрочем, одна из возможных проблем при переходе на новый график — это снижение зарплаты. Но и тут депутаты обещают разработать законопроект так, чтобы никто в деньгах не потерял.



— Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета, — отметил Исаев.



Идею стали широко обсуждать после того, как Федерация независимых профсоюзов России внесла ее в Минтруд. Представители ФНПР отметили, что, во-первых, предложение о переходе на четырехдневную идею — одно из самых популярных из возможных изменений в трудовое законодательство. А во-вторых, с тремя выходными уже работают в прогрессивных странах.



— Высокопроизводительный труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже сегодня сделал 35-часовую рабочую неделю реальностью. Показательно, что все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (от 27 до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития, а в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается, — говорит представитель ФНПР Елена Косаковская. — Однако в нашей стране пока предприятия переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю не из лучших побуждений. Это происходит в связи с финансовыми трудностями и влечет существенное сокращение зарплаты работников.