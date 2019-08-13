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Лето

В Новосибирске внезапно зацвела черёмуха

Из-за чрезвычайно холодной весны цветы появились на деревьях во второй раз

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Читатель заметил цветущую ветку черёмухи на улице 9-й Гвардейской Дивизии

Фото: Александр Скоробогатов

В Новосибирске второй раз за год зацвела черёмуха — деревья в цвету горожане встретили на улице 9-й Гвардейской Дивизии на Юго-Западном жилмассиве. 

«Очередные чудеса природы — цветущая черёмуха. Снимок сделал сегодня, 13 августа 2019 года. Кисти помельче, чем весной, но аромат есть», — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр Скоробогатов, который прислал фотографию цветов.

Специалисты объяснили, что это редкое явление, которое происходит раз в семь–девять лет.

В конце июля зацвели и веточки яблони на деревьях, у которых уже были плоды&nbsp;

В конце июля зацвели и веточки яблони на деревьях, у которых уже были плоды 

«Это сказалась очень холодная весна. Все помнят её прекрасно: возвратные заморозки в мае месяце. Как раз черёмухе или сирени цвести, а были заморозки. Поэтому фаза развития на некоторых растениях очень сильно сдвинулась <...> Это же не массовое цветение», — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

Он рассказал, что деревья цветут не полностью, а лишь отдельными ветвями, соцветий на которых не было весной. Также специалист добавил, что в этом году приблизительно три недели назад по второму разу в Новосибирске отцвели некоторые яблони и груши. 

В Новосибирске в середине мая зацвели яблони, груши и крыжовник, а в конце месяца зацвела сирень.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Лера
    13 авг 2019 в 20:50

    Эх, если бы после цветения черемухи и лето по второму разу пошло...

    Фото пользователя
    13 авг 2019 в 21:13

    Весь день сегодня в наушниках играет:
    "Моё сердце — птица, в твоей грудной клетке
    На ветку с ветки, с ветки на ветку
    Моё сердце — птица, в твоей грудной клетке
    На ветку с ветки, с ветки на ветку
    Твои слова — водица, так не годится
    Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
    Слова — водица, так не годится
    Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
    С тобой — водиться, так не годится
    Ты разводил умело, но я не хотела разводиться
    Слова — водица, так не годится
    Ты разводил умело, но я не хотела разводиться"

    *Ольга Бузова - Водица*

    Пограничник змеев
    13 авг 2019 в 19:48

    А карась на нерест пошёл?