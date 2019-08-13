В Новосибирске внезапно зацвела черёмуха

Читатель заметил цветущую ветку черёмухи на улице 9-й Гвардейской Дивизии
Фото: Александр Скоробогатов
В Новосибирске второй раз за год зацвела черёмуха — деревья в цвету горожане встретили на улице 9-й Гвардейской Дивизии на Юго-Западном жилмассиве.
«Очередные чудеса природы — цветущая черёмуха. Снимок сделал сегодня, 13 августа 2019 года. Кисти помельче, чем весной, но аромат есть», — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр Скоробогатов, который прислал фотографию цветов.
Специалисты объяснили, что это редкое явление, которое происходит раз в семь–девять лет.
«Это сказалась очень холодная весна. Все помнят её прекрасно: возвратные заморозки в мае месяце. Как раз черёмухе или сирени цвести, а были заморозки. Поэтому фаза развития на некоторых растениях очень сильно сдвинулась <...> Это же не массовое цветение», — объяснил корреспонденту НГС директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.
Он рассказал, что деревья цветут не полностью, а лишь отдельными ветвями, соцветий на которых не было весной. Также специалист добавил, что в этом году приблизительно три недели назад по второму разу в Новосибирске отцвели некоторые яблони и груши.
В Новосибирске в середине мая зацвели яблони, груши и крыжовник, а в конце месяца зацвела сирень.