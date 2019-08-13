В Новосибирске внезапно зацвела черёмуха

В Новосибирске второй раз за год зацвела черёмуха — деревья в цвету горожане встретили на улице 9-й Гвардейской Дивизии на Юго-Западном жилмассиве.

«Очередные чудеса природы — цветущая черёмуха. Снимок сделал сегодня, 13 августа 2019 года. Кисти помельче, чем весной, но аромат есть», — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр Скоробогатов, который прислал фотографию цветов.

Специалисты объяснили, что это редкое явление, которое происходит раз в семь–девять лет.