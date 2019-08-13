Проезд по Кошурникова полностью перекроют из-за ремонта теплотрассы

Дорогу возле дома № 32 на улице Кошурникова полностью перекроют, чтобы подготовить теплотрассу к отопительному сезону
Фото: yandex.ru/maps
Часть улицы Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска закроют для проезда больше чем на неделю — этой дорогой часто пользуются жители МЖК и Плющихинского жилмассива для поездок в центр города.
Под перекрытие попадёт участок дороги недалеко от Сада Мичуринцев и въезда на территорию Правобережного трамвайного депо.
«С 14 до 22 августа закрывается движение транспорта по улице Кошурникова в районе дома
В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что улица в этом месте будет полностью перекрыта. Сам ремонт рабочие планируют закончить до конца недели.
«С 19 августа объект будет передан подрядчикам для восстановления асфальтного покрытия и благоустройства в целом», — пояснили в СГК.
Водителям придётся объезжать перекрытый участок по соседним улицам, например через Есенина, Доватора и далее по Бориса Богаткова.
В мэрии уточнили, что во время коммунальных работ автобус
— в направлении конечной остановки «НГАУ» от остановки «Улицы Кошурникова» по улицам Кошурникова, Бориса Богаткова, Есенина, Никитина, Кошурникова, Добролюбова;
— в направлении конечной остановки «Юго-Западный жилмассив» от остановки «Сад Мичуринцев» по улицам Никитина, Есенина, Бориса Богаткова, Кошурникова и далее по привычному маршруту.
По этим же улицам будет объезжать участок с ремонтом и маршрутное такси
«Энергетики приносят свои извинения горожанам за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ на теплосетях. Это необходимо для их подготовки к следующему отопительному сезону и позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в отопительный период», — сообщили в «Сибирской генерирующей компании».
Ранее из-за ремонта теплотрассы на левом берегу изменились маршруты трамваев