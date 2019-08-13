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Дороги и транспорт

Проезд по Кошурникова полностью перекроют из-за ремонта теплотрассы

Уже завтра движение закроют на несколько дней — ищите пути объезда

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Дорогу возле дома № 32 на улице Кошурникова полностью перекроют, чтобы подготовить теплотрассу к отопительному сезону

Фото: yandex.ru/maps

Часть улицы Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска закроют для проезда больше чем на неделю — этой дорогой часто пользуются жители МЖК и Плющихинского жилмассива для поездок в центр города.

Под перекрытие попадёт участок дороги недалеко от Сада Мичуринцев и въезда на территорию Правобережного трамвайного депо.

«С 14 до 22 августа закрывается движение транспорта по улице Кошурникова в районе дома № 32. Это связано с проведением ремонта на теплотрассе», — сообщили сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что улица в этом месте будет полностью перекрыта. Сам ремонт рабочие планируют закончить до конца недели.

«С 19 августа объект будет передан подрядчикам для восстановления асфальтного покрытия и благоустройства в целом», — пояснили в СГК.

Водителям придётся объезжать перекрытый участок по соседним улицам, например через Есенина, Доватора и далее по Бориса Богаткова. 

В мэрии уточнили, что во время коммунальных работ автобус № 79 будет ходить:

— в направлении конечной остановки «НГАУ» от остановки «Улицы Кошурникова» по улицам Кошурникова, Бориса Богаткова, Есенина, Никитина, Кошурникова, Добролюбова;

— в направлении конечной остановки «Юго-Западный жилмассив» от остановки «Сад Мичуринцев» по улицам Никитина, Есенина, Бориса Богаткова, Кошурникова и далее по привычному маршруту.

Водителям придётся искать пути объезда. Например через улицы Есенина и Бориса Богаткова

Водителям придётся искать пути объезда. Например через улицы Есенина и Бориса Богаткова

По этим же улицам будет объезжать участок с ремонтом и маршрутное такси № 8.

«Энергетики приносят свои извинения горожанам за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ на теплосетях. Это необходимо для их подготовки к следующему отопительному сезону и позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в отопительный период», — сообщили в «Сибирской генерирующей компании».

Ранее из-за ремонта теплотрассы на левом берегу изменились маршруты трамваев № 10 и 15.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Elle
    13 авг 2019 в 19:56

    ЗА-ДОЛ-БА-ЛИ! Весь город уже перекрыли!

    ГородскиеДвижения
    13 авг 2019 в 20:40

    Ну щас автомобилисты устроят плач Ярославны) Беднягам очередную тропинку перекроют, жесть, как теперь жить)

    13 авг 2019 в 20:34

    А ничего ,что левого поворота с Никитина на Есенина НЕТ! ЗАПРЕТИЛИ и знаки висят над дорогой - только прямо- хотя ч/з правый поворот и прямо по Есенина!