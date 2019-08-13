Проезд по Кошурникова полностью перекроют из-за ремонта теплотрассы

Часть улицы Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска закроют для проезда больше чем на неделю — этой дорогой часто пользуются жители МЖК и Плющихинского жилмассива для поездок в центр города.



Под перекрытие попадёт участок дороги недалеко от Сада Мичуринцев и въезда на территорию Правобережного трамвайного депо.

