Двух водителей увезли в больницу после жёсткого ДТП на горбатом мосту

На улице Трикотажной столкнулись SsangYong и Toyota
Фото: vk.com/act54
Водители пострадали в ДТП с участием двух иномарок недалеко от пересечения улиц Трикотажной и Республиканской в Дзержинском районе Новосибирска — на подъезде к месту аварии собралась внушительная пробка.
«Водитель SsangYong двигался по улице Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского в сторону Авиастроителей. В пути следования не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения (причины данного выезда сейчас уточняем), где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков. — В результате девушка-водитель Ipsum и водитель SsangYong доставлены в больницу».
По словам Владислава Савченкова, оба водителя были в сознании, характер их травм сейчас уточняется.
«На месте работают экипажи ГИБДД для того, чтобы ускорить оформление ДТП и чтобы транспортные потоки начали своё движение», — добавил инспектор.
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Ранее автоинспекция проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков в Новосибирске, на которых случались аварии.