Двух водителей увезли в больницу после жёсткого ДТП на горбатом мосту

Водители пострадали в ДТП с участием двух иномарок недалеко от пересечения улиц Трикотажной и Республиканской в Дзержинском районе Новосибирска — на подъезде к месту аварии собралась внушительная пробка.

«Водитель SsangYong двигался по улице Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского в сторону Авиастроителей. В пути следования не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения (причины данного выезда сейчас уточняем), где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков. — В результате девушка-водитель Ipsum и водитель SsangYong доставлены в больницу».