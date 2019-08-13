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Двух водителей увезли в больницу после жёсткого ДТП на горбатом мосту

На подъезде к месту аварии собралась серьёзная пробка

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На улице Трикотажной столкнулись SsangYong и Toyota

Фото: vk.com/act54

Водители пострадали в ДТП с участием двух иномарок недалеко от пересечения улиц Трикотажной и Республиканской в Дзержинском районе Новосибирска — на подъезде к месту аварии собралась внушительная пробка.

«Водитель SsangYong двигался по улице Трикотажной со стороны проспекта Дзержинского в сторону Авиастроителей. В пути следования не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения (причины данного выезда сейчас уточняем), где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков. — В результате девушка-водитель Ipsum и водитель SsangYong доставлены в больницу».

По словам Владислава Савченкова, оба водителя были в сознании, характер их травм сейчас уточняется.

«На месте работают экипажи ГИБДД для того, чтобы ускорить оформление ДТП и чтобы транспортные потоки начали своё движение», — добавил инспектор.

Сейчас движение на подъезде к месту ДТП сильно затруднено

Сейчас движение на подъезде к месту ДТП сильно затруднено

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Ранее автоинспекция проанализировала статистику ДТП и составила список самых опасных участков в Новосибирске, на которых случались аварии.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    джамшут
    13 авг 2019 в 18:03

    Гнать по трамвайным путям с бешеной скоростью - это у нас "не справился с управлением" называется.

    Action
    13 авг 2019 в 17:59

    это надо постараться, чтобы через трамвайные пути на встречку выскочить

    13 авг 2019 в 17:49

    Это не Ипсум, это Тойота Ист