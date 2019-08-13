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Дороги и транспорт

«Яндекс.Такси» объяснило долгое ожидание машин жарой

Читатели НГС заметили, что ожидание машины может превышать 20 минут — для этого есть причина

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Обычно машины «Яндекс.Такси» приезжают в течение нескольких минут

Фото: Густаво Зырянов / НГС, скриншот «Яндекс.Такси»

Сервис «Яндекс.Такси» объяснил долгое ожидание такси в Новосибирске и повышенные цены — в компании считают, что в жаркую погоду водители стараются не выходить на линию и провести время с семьёй.

Несколько читателей пожаловались в редакцию НГС на то, что с воскресенья в разных районах города не оказывается машин поблизости, а время ожидания такси составляет от 17 до 23 минут. Из-за повышенного спроса поездки стоят значительно дороже. Например, читательница Марина долго не могла уехать сегодня, 13 августа, от «МЕГИ» до улицы Владимира Заровного.

Читательница не могла вызвать такси больше пяти минут&nbsp;

Читательница не могла вызвать такси больше пяти минут 

«Приложение "Яндекс.Такси" показывало, что время в пути составляет 15 минут, а время ожидания машины — 23 минуты. К тому же я не могла вызвать такси с первого раза, потому что долго шёл поиск машины. Цены на поездку тоже быстро росли: если сначала был повышенный спрос по цене 304 рубля, то потом стоимость поездки выросла до 412. В какой-то период комфорт был дешевле, чем эконом с повышенным спросом», — рассказала корреспонденту НГС Марина.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» ответили, что, кроме самого тарифа, на стоимость поездки влияет множество факторов. Два основных — это количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал пользователь.

Время ожидания было больше, чем время самой поездки

Время ожидания было больше, чем время самой поездки

«Весь месяц в Новосибирске стоит жаркая погода. Как правило, в летние дни на линию выходит меньше водителей, они стараются отдохнуть и провести больше времени с семьями. К тому же горожане часто выезжают за город, по некоторым направлениям возникают пробки. В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса.

В компании добавили, что в таких ситуациях они стараются с таксопарками-партнёрами вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез.

В мае сервис «Яндекс.Такси» объявил, что сможет довезти новосибирцев от дачи до дома — раньше пользователям писали, что свободных машин нет. 

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    Фото пользователя
    13 авг 2019 в 18:28

    Кому нужны эти такси? У 96% новосибирцев есть свои автомобили.

    40+
    13 авг 2019 в 18:20

    Яндекс вообще самая отвратительная компания. Хочу - еду, не хочу - сброшу заказ. Ребенка 10 лет не повезу без объяснения причин.Денег за поездку возьму в 2,5 раза больше, чем изначально заявил. Ответственность перед клиентами нулевая.

    фиалка
    13 авг 2019 в 18:17

    на ОТ. дешево...и ждать меньше