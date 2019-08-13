«Яндекс.Такси» объяснило долгое ожидание машин жарой

Обычно машины «Яндекс.Такси» приезжают в течение нескольких минут
Фото: Густаво Зырянов / НГС, скриншот «Яндекс.Такси»
Сервис «Яндекс.Такси» объяснил долгое ожидание такси в Новосибирске и повышенные цены — в компании считают, что в жаркую погоду водители стараются не выходить на линию и провести время с семьёй.
Несколько читателей пожаловались в редакцию НГС на то, что с воскресенья в разных районах города не оказывается машин поблизости, а время ожидания такси составляет от 17 до 23 минут. Из-за повышенного спроса поездки стоят значительно дороже. Например, читательница Марина долго не могла уехать сегодня, 13 августа, от «МЕГИ» до улицы Владимира Заровного.
«Приложение "Яндекс.Такси" показывало, что время в пути составляет 15 минут, а время ожидания машины — 23 минуты. К тому же я не могла вызвать такси с первого раза, потому что долго шёл поиск машины. Цены на поездку тоже быстро росли: если сначала был повышенный спрос по цене 304 рубля, то потом стоимость поездки выросла до 412. В какой-то период комфорт был дешевле, чем эконом с повышенным спросом», — рассказала корреспонденту НГС Марина.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» ответили, что, кроме самого тарифа, на стоимость поездки влияет множество факторов. Два основных — это количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал пользователь.
«Весь месяц в Новосибирске стоит жаркая погода. Как правило, в летние дни на линию выходит меньше водителей, они стараются отдохнуть и провести больше времени с семьями. К тому же горожане часто выезжают за город, по некоторым направлениям возникают пробки. В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса.
В компании добавили, что в таких ситуациях они стараются с таксопарками-партнёрами вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез.
В мае сервис «Яндекс.Такси» объявил, что сможет довезти новосибирцев от дачи до дома — раньше пользователям писали, что свободных машин нет.