«Яндекс.Такси» объяснило долгое ожидание машин жарой

Сервис «Яндекс.Такси» объяснил долгое ожидание такси в Новосибирске и повышенные цены — в компании считают, что в жаркую погоду водители стараются не выходить на линию и провести время с семьёй. Несколько читателей пожаловались в редакцию НГС на то, что с воскресенья в разных районах города не оказывается машин поблизости, а время ожидания такси составляет от 17 до 23 минут. Из-за повышенного спроса поездки стоят значительно дороже. Например, читательница Марина долго не могла уехать сегодня, 13 августа, от «МЕГИ» до улицы Владимира Заровного.

Читательница не могла вызвать такси больше пяти минут Фото: скриншоты «Яндекс.Такси»

«Приложение "Яндекс.Такси" показывало, что время в пути составляет 15 минут, а время ожидания машины — 23 минуты. К тому же я не могла вызвать такси с первого раза, потому что долго шёл поиск машины. Цены на поездку тоже быстро росли: если сначала был повышенный спрос по цене 304 рубля, то потом стоимость поездки выросла до 412. В какой-то период комфорт был дешевле, чем эконом с повышенным спросом», — рассказала корреспонденту НГС Марина. В пресс-службе «Яндекс.Такси» ответили, что, кроме самого тарифа, на стоимость поездки влияет множество факторов. Два основных — это количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал пользователь.

Время ожидания было больше, чем время самой поездки Фото: скриншоты «Яндекс.Такси»

«Весь месяц в Новосибирске стоит жаркая погода. Как правило, в летние дни на линию выходит меньше водителей, они стараются отдохнуть и провести больше времени с семьями. К тому же горожане часто выезжают за город, по некоторым направлениям возникают пробки. В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса.