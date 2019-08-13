Наконец закопали: на улице Фрунзе открыли движение

В центре Новосибирска открыли движение по улице Фрунзе — участок между улицей Советской и Красным проспектом был перекрыт больше месяца.

«Открыли движение по Фрунзе от Советской до Красного проспекта. Больше месяца ремонт был», — написала в редакцию НГС жительница города, которая сегодня проехала по открытому участку.

Улицу Фрунзе на этом участке перекрыли в начале июля для ремонта теплотрассы. Сегодня корреспонденту НГС в пресс-службе СГК сообщили, что ремонт на участке завершён.

«Работы закончились, там 248 метров заменили, диаметром 1000 мм — кусок трубы», — сообщили в СГК.