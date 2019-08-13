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Дороги и транспорт

Наконец закопали: на улице Фрунзе открыли движение

Коммунальщики закончили работы на теплотрассе между Красным проспектом и Советской

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Ремонт теплотрассы шёл с 5 июля

Фото: google.ru/maps

В центре Новосибирска открыли движение по улице Фрунзе — участок между улицей Советской и Красным проспектом был перекрыт больше месяца.

«Открыли движение по Фрунзе от Советской до Красного проспекта. Больше месяца ремонт был», — написала в редакцию НГС жительница города, которая сегодня проехала по открытому участку.

Улицу Фрунзе на этом участке перекрыли в начале июля для ремонта теплотрассы. Сегодня корреспонденту НГС в пресс-службе СГК сообщили, что ремонт на участке завершён.

«Работы закончились, там 248 метров заменили, диаметром 1000 мм — кусок трубы», — сообщили в СГК.

Специалисты СГК уложили на дороге покрытие, которое позволяет проезд, но теперь дорогу должны будут укрепить дорожные службы

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии о дальнейшем ремонте улицы Фрунзе. 

Тем не менее сейчас ещё остаётся перекрытым участок Фрунзе со стороны Центрального парка.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    С той стороны
    13 авг 2019 в 17:24

    Еще бы возле Оловозавода открыли проезд и цены этим комунальщикам бы не было . Жесть там а не пробки что с Ватутина , что с Мира ...вообще коллапс .

    Фото пользователя
    13 авг 2019 в 17:23

    алилуя