Наконец закопали: на улице Фрунзе открыли движение

Ремонт теплотрассы шёл с 5 июля
Фото: google.ru/maps
В центре Новосибирска открыли движение по улице Фрунзе — участок между улицей Советской и Красным проспектом был перекрыт больше месяца.
«Открыли движение по Фрунзе от Советской до Красного проспекта. Больше месяца ремонт был», — написала в редакцию НГС жительница города, которая сегодня проехала по открытому участку.
Улицу Фрунзе на этом участке перекрыли в начале июля для ремонта теплотрассы. Сегодня корреспонденту НГС в пресс-службе СГК сообщили, что ремонт на участке завершён.
«Работы закончились, там 248 метров заменили, диаметром 1000 мм — кусок трубы», — сообщили в СГК.
Специалисты СГК уложили на дороге покрытие, которое позволяет проезд, но теперь дорогу должны будут укрепить дорожные службы
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии о дальнейшем ремонте улицы Фрунзе.
Тем не менее сейчас ещё остаётся перекрытым участок Фрунзе со стороны Центрального парка.