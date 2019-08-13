Загадывай желание: над Новосибирском пронёсся поток метеоров

Над Новосибирской областью в ночь на вторник, 13 августа, можно было наблюдать пик мощного метеорного потока Персеиды. Фотограф НГС Александр Ощепков три часа следил за «звёздным дождём».

Публикуем снимки, которые получились у нашего фотографа. Кадры были сняты с 23 часов вечера до 2 часов ночи в селе Абрашино в Ордынском районе в 120 километрах от Новосибирска. Съёмка вдали от города позволила избежать фоновой засветки и увидеть метеорный поток.

Во время съёмки фотограф использовал штатив и снимал серией по 30 секунд — каждый 20-й кадр был с метеором.