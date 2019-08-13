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Наука

Загадывай желание: над Новосибирском пронёсся поток метеоров

Фотограф НГС уехал за сотню километров от города, чтобы увидеть звёздный дождь

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Максимальное количество частиц в пик Персеид — 100 метеоров в час

Фото: Александр Ощепков / НГС

Над Новосибирской областью в ночь на вторник, 13 августа, можно было наблюдать пик мощного метеорного потока Персеиды. Фотограф НГС Александр Ощепков три часа следил за «звёздным дождём».

Публикуем снимки, которые получились у нашего фотографа. Кадры были сняты с 23 часов вечера до 2 часов ночи в селе Абрашино в Ордынском районе в 120 километрах от Новосибирска. Съёмка вдали от города позволила избежать фоновой засветки и увидеть метеорный поток. 

Во время съёмки фотограф использовал штатив и снимал серией по 30 секунд — каждый 20-й кадр был с метеором. 

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109P/Свифта-Туттля, рассказывала&nbsp;корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109P/Свифта-Туттля, рассказывала корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм

Метеоры можно было разглядеть в небе с закатным солнцем

Метеоры можно было разглядеть в небе с закатным солнцем

Для съёмки метеоров наиболее удачны места на расстоянии от 150 километров в дали от городской засветки

Для съёмки метеоров наиболее удачны места на расстоянии от 150 километров в дали от городской засветки

Для того чтобы добраться до Абрашино, фотограф НГС доехал до Ордынского, а затем перебрался на правый берег Обского моря на пароме&nbsp;

Для того чтобы добраться до Абрашино, фотограф НГС доехал до Ордынского, а затем перебрался на правый берег Обского моря на пароме 

Скорость метеоров — 59 км/с, рассказывала Виктория Дамм

Скорость метеоров — 59 км/с, рассказывала Виктория Дамм

Радиант, то есть точка, из которой выходят метеоры на небе, находится в созвездии Персея

Радиант, то есть точка, из которой выходят метеоры на небе, находится в созвездии Персея

Кстати, кроме Персеид сейчас в небе при удаче можно наблюдать ещё один, но более слабый метеорный поток — каппа-Цигниды.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    местный
    13 авг 2019 в 17:34

    не это конечно хорошо что вы в середине июля нас предупредили, ну а вчера что сложно было пару строк написать?

    Знаток
    13 авг 2019 в 17:33

    Поеду обязательно. Давно хочу загадать желание про Путина.

    Гость
    13 авг 2019 в 17:32

    нгс вы не хорошие люди, почему блин об этом нельзя было сказать раньше???