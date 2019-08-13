Вьетнамский бизнесмен открыл кафе в ТЦ на Красном проспекте

Фуд-корт «Ройял Парка» теперь выглядит так, как будто ТРЦ расположен в Юго-Восточной Азии

В торгово-развлекательном центре «Ройял Парк» начало работать заведение вьетнамской кухни Pho Xua. В нём самое большое меню из новосибирских вьетнамских кафе. В заведении говорят, что его открыл вьетнамский предприниматель из Москвы.

Pho Xua заняло давно пустовавший слот на фуд-корте, освободившийся, когда здесь закрылась точка сети «Блинофф». Соседями закусочной стали заведения Woksy.ru (преимущественно китайская кухня) и Chingu (корейская). Кроме того, в «Ройял Парке» работает точка сети «Суши Make» (главное блюдо — роллы).



От многочисленных уже новосибирских вьетнамских кафе, где готовят, как правило, не больше 6–7 блюд, Pho Xua отличается относительно большим меню. Здесь предлагают 7 видов супов и 11 позиций горячего, холодных закусок и салатов. Суп Фо, например, здесь делают в нескольких вариантах: с говядиной, с курицей и с креветками. Цены на супы начинаются с 220 рублей за порцию 700 граммов, горячее стоит от 150 рублей за блинчики с курицей, самое дорогое блюдо обойдется в 300 рублей.

Кроме еды в Pho Xua можно купить безалкогольные напитки вьетнамского производства, заказать кофе по-вьетнамски и т. д.



Порция «гоу куон» (овощей и креветок в рисовом блинчике) за 200 рублей Фото: Стас Соколов / НГС

Представитель заведения, говоривший с сильным акцентом и представившийся Антоном, рассказал, что Pho Xua открыли предприниматели из Москвы, где у них уже есть китайские кафе.

«Просто позвали нас. Сказали, что у вас там хорошо, приезжайте к нам. А помещение мы только здесь нашли», — пояснил Антон.

В базе 2ГИС, впрочем, заведения под названием Pho Xua нет. Судя по выданному в кафе чеку, заведение открыл индивидуальный предприниматель Нгуен Ань Туан. По данным «Контур.Фокус», в Новосибирске это ИП было зарегистрировано в прошлом году, однако всего в базе есть информация об 11 ИП, зарегистрированных на человека с такими именем и фамилией. Два из них, в Новосибирске и Красноярске, занимаются общепитом, у других деятельность обозначена как торговля. В Москве предприниматель по имени Нгуен Ань Туан являлся учредителем в нескольких компаниях, которые сейчас ликвидированы.



Новосибирск переживает настоящий бум вьетнамской кухни Фото: Стас Соколов / НГС