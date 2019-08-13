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Дороги и транспорт
Проблема

Новосибирские блогеры заметили, как десятки машин заезжают под «кирпич» около облсуда. Знак убрали

Теперь к зданию суда могут подъезжать все, а не только работники суда

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Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли два больших видео про массовое нарушение правил дорожного движения у здания областного суда

Фото: YouTube-канал «Новосибирский»

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, обнаружили массовое нарушение правил дорожного движения возле Новосибирского областного суда на улице Писарева. Машины заезжали на эту территорию прямо под «кирпич» — под знак «Въезд запрещён».

Об этом блогеры сделали два больших ролика — видео опубликованы на YouTube-канале «Новосибирский».

«[У областного суда] висит знак 3.1 — проезд запрещён всем автомобилям. Но все туда так бодро заезжают и говорят, мол, мы здесь работаем, мы — судьи или работники суда. Этот знак не просто так там стоит, любой нормальный водитель туда не поедет, это для своих: посторонних отпугивает, а свои туда проезжают. <…> Мы на всех [нарушителей] написали заявления. Где-то в районе 20 машин за час-полтора проехало», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.

На видео видно, что работники суда оказались недовольны активностью блогеров и вызвали полицию. Прибывший участковый разобрался в ситуации и сказал, что проехавшим под знак следует выписать протоколы о нарушении ПДД. В это же время у суда появились и работники ДПС, которые переговорили с кем-то по телефону и уехали на следующий вызов, оставив нарушение ПДД без внимания.

Видео: канал «Новосибирский» / youtube.com

Видео: канал «Новосибирский» / youtube.com

«Я потом на одном из митингов встретил этого дэпээсника, старшего лейтенанта, он там обеспечивал безопасность. И он ко мне подошёл со словами: "Ну, ты понимаешь, меня же уволят, это судейские машины". Мы были там в одну из пятниц, а в ближайший понедельник этого знака уже не было», — сообщил корреспонденту НГС Денис Новичков.

Новичков уточнил, что также написал заявление на бездействие сотрудников ДПС. Корреспондент НГС отправил запрос в новосибирское ГИБДД с просьбой пояснить, будут ли наказаны автоинспекторы, которые не стали оформлять протоколы о нарушениях ПДД и уехали с места. 

В июне НГС рассказал, как Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили возле мэрии временные дорожные знаки «Остановка запрещена», которые были установлены специально для парковки около них городских депутатов. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    13 авг 2019 в 15:39

    Коррупция.

    Электорат
    13 авг 2019 в 15:39

    Хто такие блохеры?