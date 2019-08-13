Новосибирские блогеры заметили, как десятки машин заезжают под «кирпич» около облсуда. Знак убрали

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, обнаружили массовое нарушение правил дорожного движения возле Новосибирского областного суда на улице Писарева. Машины заезжали на эту территорию прямо под «кирпич» — под знак «Въезд запрещён».



Об этом блогеры сделали два больших ролика — видео опубликованы на YouTube-канале «Новосибирский».



«[У областного суда] висит знак 3.1 — проезд запрещён всем автомобилям. Но все туда так бодро заезжают и говорят, мол, мы здесь работаем, мы — судьи или работники суда. Этот знак не просто так там стоит, любой нормальный водитель туда не поедет, это для своих: посторонних отпугивает, а свои туда проезжают. <…> Мы на всех [нарушителей] написали заявления. Где-то в районе 20 машин за час-полтора проехало», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.

