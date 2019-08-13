13 августа вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 65.43
eur 73.12

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 65.43
eur 73.12

Все новости

Все новости
Происшествия

На трассе под Черепаново столкнулись три машины

Одна перевернулась на крышу в кювете

Поделиться

1 939
8 Обсудить

Одна машина перевернулась в кювете

Фото: vk.com/control_chr54

Сегодня днём на трассе под Черепаново столкнулись три автомобиля — один перевернулся в кювете.

Подробности случившегося — в онлайне НГС.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП на трассе

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Предложение дня

    Все предложения

    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    13 авг 2019 в 15:38

    Не сделать по всей стране на всех основных трассах четырёхполоску с разделителем за прошедшие 14 сытых лет из 20 - это надо постараться сильно!

    13 авг 2019 в 15:30

    Самые аварийные трассы в Черепановском, Ордынском и Коченёвском районах, там постоянно бьются машины.

    Вячеслав
    13 авг 2019 в 15:12

    Похоже с дорогами у нас полный развал наступил. По Ордынской трассе езжу, так на месте где Заволонин разбился асфальт уже месяца два назад сняли, а новый так и не положили, ездить там просто опасно.