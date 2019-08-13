На трассе под Черепаново столкнулись три машины

Одна машина перевернулась в кювете
Фото: vk.com/control_chr54
Сегодня днём на трассе под Черепаново столкнулись три автомобиля — один перевернулся в кювете.
Подробности случившегося — в онлайне НГС.
Одна перевернулась на крышу в кювете
Одна машина перевернулась в кювете
Фото: vk.com/control_chr54
Сегодня днём на трассе под Черепаново столкнулись три автомобиля — один перевернулся в кювете.
Подробности случившегося — в онлайне НГС.
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Не сделать по всей стране на всех основных трассах четырёхполоску с разделителем за прошедшие 14 сытых лет из 20 - это надо постараться сильно!
Самые аварийные трассы в Черепановском, Ордынском и Коченёвском районах, там постоянно бьются машины.
Похоже с дорогами у нас полный развал наступил. По Ордынской трассе езжу, так на месте где Заволонин разбился асфальт уже месяца два назад сняли, а новый так и не положили, ездить там просто опасно.