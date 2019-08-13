На трассе под Черепаново столкнулись три машины

Вячеслав 13 авг 2019 в 15:12

Похоже с дорогами у нас полный развал наступил. По Ордынской трассе езжу, так на месте где Заволонин разбился асфальт уже месяца два назад сняли, а новый так и не положили, ездить там просто опасно.