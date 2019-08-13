ДТП на трассе под Новосибирском: три машины слетели с дороги

В областном ГИБДД рассказали обстоятельства ДТП
«В 13:10 это было. Водитель грузового автомобиля Freightliner двигался по автодороге р-256 Чуйский тракт со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 100-м километре при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался попутно. От удара [автомобиль] "Камри" развернуло и отбросило на полосу встречного движения, где последний столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero Sport», - рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.
В больницу попали два пассажира «Тойоты», их состояние уточняется
«Яндекс.Карты» сейчас показывают пробку.
Врачи оказывают помощь пострадавшим.
Авария случилась недалеко от посёлка Пятилетка.
«Сегодня повторное ДТП <…> на 100-м километре. Вчера получается чуть-чуть дальше, сейчас чуть ближе к Черепаново. Джип "Митсубиси Паджеро" и какая-то машина вторая лежит на крыше, просто там перевёрнутая <…>. На трассе многокилометровые пробки, ни одного сотрудника ГАИ на трассе работающего. Пробки растягиваются сильно далеко, а знаки стоят близко — народ ничего не видит», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
Группа «ДПС Контроль
Очевидец, который проезжал мимо места ДТП, рассказал корреспонденту НГС, что эта авария произошла недалеко от места вчерашней смертельной аварии, в которой погибло два человека.
На фотографиях с месте происшествия в группе «ДПС Контроль
По информации группы «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», в кювете лежит Toyota Camry. Рядом находится кроссовер Lexus, а на другой стороне дороги — грузовик.