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ДТП на трассе под Новосибирском: три машины слетели с дороги

На месте работают скорая помощь и ГИБДД

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Авария случилась около Черепаново

Сегодня днём, 13 августа, в Новосибирской области на трассе под Черепаново перевернулся автомобиль. Кроме него в ДТП попало ещё два автомобиля.

Если вы стали свидетелем этого происшествия — присылайте нам свои фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В областном ГИБДД рассказали обстоятельства ДТП

«В 13:10 это было. Водитель грузового автомобиля Freightliner двигался по автодороге р-256 Чуйский тракт со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 100-м километре при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался попутно. От удара  [автомобиль] "Камри" развернуло и отбросило на полосу встречного движения, где последний столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero Sport», - рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

В больницу попали два пассажира «Тойоты», их состояние уточняется

«Яндекс.Карты» сейчас показывают пробку.

Врачи оказывают помощь пострадавшим.

Авария случилась недалеко от посёлка Пятилетка.

«Сегодня повторное ДТП <…> на 100-м километре. Вчера получается чуть-чуть дальше, сейчас чуть ближе к Черепаново. Джип "Митсубиси Паджеро" и какая-то машина вторая лежит на крыше, просто там перевёрнутая <…>. На трассе многокилометровые пробки, ни одного сотрудника ГАИ на трассе работающего. Пробки растягиваются сильно далеко, а знаки стоят близко — народ ничего не видит», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

Группа «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» опубликовала видео с места ДТП.

Очевидец, который проезжал мимо места ДТП, рассказал корреспонденту НГС, что эта авария произошла недалеко от места вчерашней смертельной аварии, в которой погибло два человека.

На фотографиях  с месте происшествия в группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» видно, что на месте работают врачи и полиция.

Машины после ДТП оказались на обочине

Машины после ДТП оказались на обочине

На крышу перевернулась «Тойота»

На крышу перевернулась «Тойота»

По информации группы «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», в кювете лежит Toyota Camry. Рядом находится кроссовер Lexus, а на другой стороне дороги — грузовик.

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    КОММЕНТАРИИ (60)

    13 авг 2019 в 14:30

    У нашего ГИБДД одни меры - на месте ДТП на федеральной трассе поставить знак 40.))))

    ПузатерНаБузатерке
    13 авг 2019 в 14:35

    дороги расширить и отделить потоки зеленой полосой, но потом
    сначала асаду помочь надо

    Серьезно
    13 авг 2019 в 14:27

    Это уже не шутки, ежедневно гибнут и калечатся люди в ДТП, может пора меры предпринять какие-нибудь?