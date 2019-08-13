ДТП на трассе под Новосибирском: три машины слетели с дороги

Сегодня днём, 13 августа, в Новосибирской области на трассе под Черепаново перевернулся автомобиль. Кроме него в ДТП попало ещё два автомобиля.

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