Рубрики
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 65.60
eur 73.41

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 65.60
eur 73.41

Все новости

Все новости
Лето

В Новосибирск идёт циклон с дождями и грозами

Погода испортится во второй половине недели

Поделиться

10 043
7 Обсудить

В середине недели температура в городе немного понизится и начнутся дожди

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: в середине недели в регион вернутся дожди.

«Мы сейчас располагаемся в области высокого атмосферного давления, барического гребня, поэтому при той же солнечной радиации, которая сейчас, у нас температуры повышаются постепенно. <…> Этот процесс, думаю, будет продолжаться и в ближайшие сутки-двое. Мы предполагаем, что 14–15 [августа] у нас температурный фон [по области] будет также до +30 градусов. <…> Минимальные [ночные] температуры также повышаются до +10…+17 градусов», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, вместе с тем выходящий из районов Казахстана циклон приведёт к увеличению облачности. Уже сегодня в западных районах Новосибирской области пройдут небольшие кратковременные дожди и прогремят грозы. В четверг, 15 августа, грозы охватят уже всю территорию региона.

Также их вероятность сохранится и 16 августа, порывистый ветер при этом будет дуть с силой 15–18 метров в секунду. Ночная температура в пятницу останется примерно на прежнем уровне, а днём станет менее жарко, чем накануне: до +22…+27 градусов.

«Будет проходить система атмосферных фронтов с облачностью, и это может вызвать понижение температуры», — пояснил Ренад Ягудин.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём воздух прогреется до +25...+27 градусов, осадков не ожидается. В четверг, 15 августа, ночная температура в городе будет на уровне +13…+15, дневная — на уровне +26…+28. Днём местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза. 

В пятницу, 16 августа, ночью ожидается +14…+16 градусов, днём +22…+24. Также сохранится вероятность дождей — от небольших до умеренных, кроме того, синоптики прогнозируют грозу.

Ранее НГС узнал прогноз погоды на весь август и сравнил данные московских синоптиков с прогнозами популярных интернет-сервисов.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прогноз синоптиковпогода в августе

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Предложение дня

    Все предложения

    КОММЕНТАРИИ (7)

    14 авг 2019 в 07:42

    и что я вижу в прогнозе погоды на сайте?.......
    Где там петиция за отставку главного глашатая о погоде?

    14 авг 2019 в 08:14

    Похоже на гадание на кофейной гуще. Может быть, а может и не быть

    Фото пользователя
    14 авг 2019 в 07:36

    Ну разве это нормально? Малейший дождик и дорогу не перейти в обуви, ноги не замочив, что с собой резиновые сапоги таскать? Новосибирск, ты деревня или город?