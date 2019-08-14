В Новосибирск идёт циклон с дождями и грозами

«Мы сейчас располагаемся в области высокого атмосферного давления, барического гребня, поэтому при той же солнечной радиации, которая сейчас, у нас температуры повышаются постепенно. <…> Этот процесс, думаю, будет продолжаться и в ближайшие сутки-двое. Мы предполагаем, что 14–15 [августа] у нас температурный фон [по области] будет также до +30 градусов. <…> Минимальные [ночные] температуры также повышаются до +10…+17 градусов», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток: в середине недели в регион вернутся дожди.

По его словам, вместе с тем выходящий из районов Казахстана циклон приведёт к увеличению облачности. Уже сегодня в западных районах Новосибирской области пройдут небольшие кратковременные дожди и прогремят грозы. В четверг, 15 августа, грозы охватят уже всю территорию региона.



Также их вероятность сохранится и 16 августа, порывистый ветер при этом будет дуть с силой 15–18 метров в секунду. Ночная температура в пятницу останется примерно на прежнем уровне, а днём станет менее жарко, чем накануне: до +22…+27 градусов.



«Будет проходить система атмосферных фронтов с облачностью, и это может вызвать понижение температуры», — пояснил Ренад Ягудин.



В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём воздух прогреется до +25...+27 градусов, осадков не ожидается. В четверг, 15 августа, ночная температура в городе будет на уровне +13…+15, дневная — на уровне +26…+28. Днём местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза.

В пятницу, 16 августа, ночью ожидается +14…+16 градусов, днём +22…+24. Также сохранится вероятность дождей — от небольших до умеренных, кроме того, синоптики прогнозируют грозу.