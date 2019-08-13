Под Новосибирском построят дорогу и мост через Иню за 2 миллиарда рублей

«Новосибирскавтодор» объявил о строительстве 10-километровой трассы, которая соединит автодороги К-19р и Р-255 — через неё можно будет попасть с федеральной магистрали «Новосибирск — Красноярск» на региональную дорогу, которая связывает Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий.

«Строительство автомобильной дороги в обход села Сарапулка носит стратегическое значение для развития Новосибирской области, ведь фактически она свяжет два района — Мошковский и Тогучинский. Кроме того, будущая трасса соединит автомобильные дороги К-19р (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга) и Р-255 "Сибирь"», — сообщили в пресс-службе «Новосибирскавтодора».