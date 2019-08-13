Под Новосибирском построят дорогу и мост через Иню за 2 миллиарда рублей

Новая трасса пойдёт в обход села Сарапулка и включит в себя мост через реку Иня
Фото: Александр Ощепков / НГС
«Новосибирскавтодор» объявил о строительстве 10-километровой трассы, которая соединит автодороги К-19р и Р-255 — через неё можно будет попасть с федеральной магистрали «Новосибирск — Красноярск» на региональную дорогу, которая связывает Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий.
«Строительство автомобильной дороги в обход села Сарапулка носит стратегическое значение для развития Новосибирской области, ведь фактически она свяжет два района — Мошковский и Тогучинский. Кроме того, будущая трасса соединит автомобильные дороги К-19р (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга) и Р-255 "Сибирь"», — сообщили в пресс-службе «Новосибирскавтодора».
По информации в документах на сайте госзакупок, цена контракта ставила более 2 миллиардов 184 миллионов рублей. Срок сдачи дороги — 20 октября 2024 года.
Трассу построят в 70 км к востоку от Новосибирска. Ближайшие населённые пункты — село Боровушка, село Сарапулка, поселок Инской, село и станция Буготак.
Длина дороги составит 10,6 км, ширина — 6 метров, с обочинами — ещё 2 метра. Расчётная скорость движения по дороге — 80 км/ч, отмечается документах госзакупки.
Во время строительства трассы также построят мост через реку Иня длиной 149 метров и путепровод через железную дорогу длиной 73 метра.
Сегодня «Новосибирскавтодор» объявил о строительстве участка дороги по улице Петухова — от железнодорожного переезда до дома