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Дороги и транспорт

Под Новосибирском построят дорогу и мост через Иню за 2 миллиарда рублей

Трасса длиной в 10 км появится через 5 лет

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Новая трасса пойдёт в обход села Сарапулка и включит в себя мост через реку Иня

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Новосибирскавтодор» объявил о строительстве 10-километровой трассы, которая соединит автодороги К-19р и Р-255 — через неё можно будет попасть с федеральной магистрали «Новосибирск — Красноярск» на региональную дорогу, которая связывает Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий.

«Строительство автомобильной дороги в обход села Сарапулка носит стратегическое значение для развития Новосибирской области, ведь фактически она свяжет два района — Мошковский и Тогучинский. Кроме того, будущая трасса соединит автомобильные дороги К-19р (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга) и Р-255 "Сибирь"», — сообщили в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

По информации в документах на сайте госзакупок, цена контракта ставила более 2 миллиардов 184 миллионов рублей. Срок сдачи дороги — 20 октября 2024 года.

Трассу построят в 70 км к востоку от Новосибирска. Ближайшие населённые пункты — село Боровушка, село Сарапулка, поселок Инской, село и станция Буготак.

Новая дорога соединит федеральную трассу на Кемерово и Томск с областной дорогой до Ленинска-Кузнецкого

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Длина дороги составит 10,6 км, ширина — 6 метров, с обочинами — ещё 2 метра. Расчётная скорость движения по дороге — 80 км/ч, отмечается  документах госзакупки.

Во время строительства трассы также построят мост через реку Иня длиной 149 метров и путепровод через железную дорогу длиной 73 метра. 

Сегодня «Новосибирскавтодор» объявил о строительстве участка дороги по улице Петухова — от железнодорожного переезда до дома № 95 на этой улице.

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    КОММЕНТАРИИ (70)

    13 авг 2019 в 13:48

    А трассу "Восточный обход" уже достроили и отчитались о расходах?

    хех
    13 авг 2019 в 13:49

    10 км? 5 лет? Пригласите нормальных строителей, построят за полгода и меньшие деньги. Российские компании не предлагать.

    Фото пользователя
    13 авг 2019 в 13:44

    Срок сдачи дороги 20 октября 2024 года.
    Это же эту дорогу приедет открывать пока неизвестный нам всем новый Президент России!