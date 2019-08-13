Генпрокуратура объяснила, кому купит машину за 2,5 миллиона

Информация о закупке появилась 8 августа . Согласно документам, автомобиль должен быть полноприводным, с кузовом чёрного цвета, а его длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должен быть трёхступенчатый подогорев сидений, климат- и круиз-контроль, шторка на заднем стекле с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфонов и панель приборов Supervision с 7-дюймовым дисплеем. Под заявленные технические требования подходит автомобиль Hyundai Genesis G80.

Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое работает в Новосибирске, объяснило, зачем покупает чёрный легковой автомобиль за 2,5 миллиона рублей с кожаным салоном — на нем будут возить заместителя генерального прокурора РФ.

«Приобретается автомобиль для служебных целей — служебных поездок заместителя генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы управления, в том числе для выезда его в регионы округа», — рассказали в ответ на запрос корреспондента НГС в управлении Генпрокуратуры по СФО, не уточнив имени замгенпрокурора.



У генпрокурора Юрия Чайки, по данным сайта ведомства, 13 заместителей. До отставки 25 июля 2019 года Сибирский федеральный округ в должности заместителя генерального прокурора курировал Владимир Малиновский.

По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье. Genesis является премиальным брендом корейского автогиганта Hyundai. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле.

В июне этого года Генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку такого же автомобиля. Тогда в ведомстве пояснили, что машину хотят купить для развозки корреспонденции. Согласно сайту госзакупок, в июне не поступило ни одной заявки от поставщиков.

