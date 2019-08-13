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Дороги и транспорт

Генпрокуратура объяснила, кому купит машину за 2,5 миллиона

Машина понадобилась для рабочих поездок высокопоставленного сотрудника ведомства в Новосибирске

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В июне Генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку такого же автомобиля. Тогда не было ни одного предложения от поставщиков

Фото: Hyundai Motor

Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое работает в Новосибирске, объяснило, зачем покупает чёрный легковой автомобиль за 2,5 миллиона рублей с кожаным салоном — на нем будут возить заместителя генерального прокурора РФ.

Информация о закупке появилась 8 августа. Согласно документам, автомобиль должен быть полноприводным, с кузовом чёрного цвета, а его длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должен быть трёхступенчатый подогорев сидений, климат- и круиз-контроль, шторка на заднем стекле с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфонов и панель приборов Supervision с 7-дюймовым дисплеем. Под заявленные технические требования подходит автомобиль Hyundai Genesis G80.

«Приобретается автомобиль для служебных целей — служебных поездок заместителя генерального прокурора Российской Федерации, курирующего вопросы управления, в том числе для выезда его в регионы округа», — рассказали в ответ на запрос корреспондента НГС в управлении Генпрокуратуры по СФО, не уточнив имени замгенпрокурора. 

У генпрокурора Юрия Чайки, по данным сайта ведомства, 13 заместителей. До отставки 25 июля 2019 года Сибирский федеральный округ в должности заместителя генерального прокурора курировал Владимир Малиновский. 

По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье. Genesis является премиальным брендом корейского автогиганта Hyundai. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле.

В июне этого года Генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку такого же автомобиля. Тогда в ведомстве пояснили, что машину хотят купить для развозки корреспонденции. Согласно сайту госзакупок, в июне не поступило ни одной заявки от поставщиков. 

В марте 2019 года в гараже ведомств Новосибирской области обнаружился автомобиль бизнес-класса Toyota Camry — в правительстве региона объяснили, что машина понадобилась им для встречи почётных гостей.

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    КОММЕНТАРИИ (67)

    123
    13 авг 2019 в 13:20

    А это экономически выгодно?

    нонан
    13 авг 2019 в 13:17

    Я не увидел необходимости из этого "обяснила", на автобусе пусть катается

    Гость
    13 авг 2019 в 13:35

    В прокуратуре считают, что слово "высокопоставленный" всё объясняет? "Это нога - у кого надо нога"? А может они потрудятся объяснить - что, без трёхступенчатого подогрева пятой точки, шторки и кожаного салона господин заместитель прокурора не сможет должным образом исполнять свои обязанности? И где же хвалёное "импортозамещение", о котором господа чиновники без устали вещают с высоких трибун и которым холопов кормят большой ложкой с пальмовым маслом? Где же призывы "затянуть пояса" и "поменьше есть"? Все эти лозунги только для народного употребления? Господин заместитель прокурора не желает ли пересесть на патриотическую ладу калину?