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Здоровье

Названы районы Новосибирска, в которых клещи кусаются чаще всего

Энцефалит и боррелиоз находят у клещей вдвое чаще, чем в прошлом году

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Чаще всего люди приносят на себе клещей из Советского района Новосибирска 

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости 

В Роспотребнадзоре посчитали общее количество укушенных клещами новосибирцев и назвали самые опасные районы города.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос.

К 9 августа новосибирское управление Роспотребнадзора вместе с «Центром гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области» провело больше 22,4 тысяч исследований клещей, которых сняли с людей. У 248 нашли вирус клещевого энцефалита, а почти у 7 тысяч — возбудитель боррелиоза. В прошлом сезоне таких случаев было меньше — 152 и 3,5 тысяч соответственно.

«Чаще всего покусы регистрируются на территории Новосибирска: в Советском (985 случаев), Первомайском (388), Заельцовском (373) районах, а также в районах области: Искитимском (1673), Новосибирском (1949) и Мошковском (1036). Покусы происходят при посещении дачных участков, кладбищ, парков, отдыхе на природе», — добавили в Роспотребнадзоре. 

Эксперты сообщили, что в этом сезоне клещей больше обычного — и рассказали о главных советах, как избежать укусов

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    КОММЕНТАРИИ (39)

    Ириска
    13 авг 2019 в 12:37

    Главе города не приходила в голову мысль - обработать опасные районы от клещей? Хотя зачем.... они через пару месяцев сами в спячку впадут.

    656
    13 авг 2019 в 12:35

    С детства слышал городскую легенду, что зараженных клещей вывели и распылили над Сибирью японцы во время Второй Мировой войны.

    13 авг 2019 в 12:43

    то есть властям не судьба парки, кладбища обработать от клещей - экономически не выгодно?!