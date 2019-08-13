Названы районы Новосибирска, в которых клещи кусаются чаще всего

В Роспотребнадзоре посчитали общее количество укушенных клещами новосибирцев и назвали самые опасные районы города.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос.

К 9 августа новосибирское управление Роспотребнадзора вместе с «Центром гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области» провело больше 22,4 тысяч исследований клещей, которых сняли с людей. У 248 нашли вирус клещевого энцефалита, а почти у 7 тысяч — возбудитель боррелиоза. В прошлом сезоне таких случаев было меньше — 152 и 3,5 тысяч соответственно.