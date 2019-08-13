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Дороги и транспорт

Магаданская авиакомпания отменила ежедневные рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск

Из-за технических неисправностей полётов не будет до конца лета

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В парке авиакомпании «СиЛА» — самолёты Ан-28 и L-410 (на фото) 

Фото: altai-republic.ru

Авиакомпания «СиЛА», зарегистрированная в Магадане, объявила об отмене ежедневных рейсов между Новосибирском и Горно-Алтайском до конца августа.

«В связи с неисправностью ВС (воздушных судов. — Прим. ред.) отменены рейсы (СЛ 49, 50, 57, 58) до 31 августа», — говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Рейсы СЛ 49 и 50 перевозят пассажиров между Новосибирском и Горно-Алтайском, СЛ 57 и 58 — между Горно-Алтайском и Красноярском. Все эти рейсы выполнялись ежедневно.

Авиакомпания «СиЛА» начала летать между Новосибирском и Горно-Алтайском в 2018 году.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Академовский
    13 авг 2019 в 12:17

    Ну сколько не смотрел, через авиасейлс, билеты до Горно-Алтайска, все через Москву и по заоблачной цене.
    Когда они там летали, по какой цене за все лето так и не понял...

    Фото пользователя
    13 авг 2019 в 12:59

    "Авиакомпания «СиЛА» перевозила пассажиров между Новосибирском и Горно-Алтайском на самолёте Ан-28"
    А на фото - Л-410. :-)

    Я становлюсь фанатом Елены Громковой!

    NetPhantom
    13 авг 2019 в 12:59

    Неудивительно, что больше не полетят. Кто бы с ними летал на русских самолётах?