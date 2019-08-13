Магаданская авиакомпания отменила ежедневные рейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск

Авиакомпания «СиЛА», зарегистрированная в Магадане, объявила об отмене ежедневных рейсов между Новосибирском и Горно-Алтайском до конца августа.

«В связи с неисправностью ВС (воздушных судов. — Прим. ред.) отменены рейсы (СЛ 49, 50, 57, 58) до 31 августа», — говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Рейсы СЛ 49 и 50 перевозят пассажиров между Новосибирском и Горно-Алтайском, СЛ 57 и 58 — между Горно-Алтайском и Красноярском. Все эти рейсы выполнялись ежедневно.

Авиакомпания «СиЛА» начала летать между Новосибирском и Горно-Алтайском в 2018 году.