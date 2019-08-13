Выехавший на встречку грузовик устроил смертельную аварию на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП случилось в 28 километрах от Новосибирска
Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области / vk.com/public159218656
Сегодня утром на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области пассажирка «Хонды» погибла в столкновении с грузовиком.
ДТП случилось в 6:30 на территории Новосибирского района, сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.
«36-летний водитель следовал на грузовом автомобиле Isuzu Elf по автодороге К-19Р со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении города Новосибирска, и на 28-м километре совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Stepwgn. В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка автомобиля Honda», — описали аварию в ГИБДД.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.
Накануне днём ещё одно жёсткое ДТП случилось на Р-256 в Черепановском районе недалеко от посёлка Посевная: при столкновении двух встречных машин погибли два человека, ещё пятерых увезли в больницу с различными травмами.