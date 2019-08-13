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Происшествия

Выехавший на встречку грузовик устроил смертельную аварию на трассе под Новосибирском

Грузовик врезался в «Хонду» — её пассажирка погибла

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Смертельное ДТП случилось в 28 километрах от Новосибирска

Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области / vk.com/public159218656

Сегодня утром на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области пассажирка «Хонды» погибла в столкновении с грузовиком.

ДТП случилось в 6:30 на территории Новосибирского района, сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

«36-летний водитель следовал на грузовом автомобиле Isuzu Elf по автодороге К-19Р со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении города Новосибирска, и на 28-м километре совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Stepwgn. В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка автомобиля Honda», — описали аварию в ГИБДД.

Перед аварией грузовик выехал на встречную полосу

Перед аварией грузовик выехал на встречную полосу

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

В столкновении погибла пассажирка «Хонды»

В столкновении погибла пассажирка «Хонды»

Детали ДТП полицейские ещё уточняют

Детали ДТП полицейские ещё уточняют

Накануне днём ещё одно жёсткое ДТП случилось на Р-256 в Черепановском районе недалеко от посёлка Посевная: при столкновении двух встречных машин погибли два человека, ещё пятерых увезли в больницу с различными травмами. 

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КОММЕНТАРИИ (52)

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13 авг 2019 в 10:46

"безопасные" дороги!... где разделители? сколько еще трупов будет?....жесть...

Qwerty
13 авг 2019 в 10:44

Вот еще за что я "люблю" прульки. При встречном ударе на трассе подставляют пассажира невиновного. А водила может даже и не видел изза впереди идущего авто чтол на него грузовик несется.

Фото пользователя
13 авг 2019 в 10:44

Каждый день трупы на дорогах области и города.