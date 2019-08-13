Выехавший на встречку грузовик устроил смертельную аварию на трассе под Новосибирском

Сегодня утром на Ленинск-Кузнецкой трассе в Новосибирской области пассажирка «Хонды» погибла в столкновении с грузовиком.

ДТП случилось в 6:30 на территории Новосибирского района, сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

«36-летний водитель следовал на грузовом автомобиле Isuzu Elf по автодороге К-19Р со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении города Новосибирска, и на 28-м километре совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Stepwgn. В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка автомобиля Honda», — описали аварию в ГИБДД.



Перед аварией грузовик выехал на встречную полосу Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области / vk.com/public159218656

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

В столкновении погибла пассажирка «Хонды» Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области / vk.com/public159218656

Детали ДТП полицейские ещё уточняют Фото: Управление ГИБДД по Новосибирской области / vk.com/public159218656