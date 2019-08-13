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Дороги и транспорт

Строительство новой дороги на Петухова оценили в 198 миллионов

Участок длиной 700 метров будут строить три года

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Участок на Петухова будут делать три года

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Новосибирскавтодор» объявил о строительстве участка дороги по улице Петухова — от железнодорожного переезда до дома № 95 на этой улице.

«Контракт рассчитан на три года. Компании ОАО "Новосибирскавтодор" предстоит спроектировать и построить 700 метров автомобильной дороги», — передали в «Новосибирскавтодоре».

В пресс-службе компании уточнили корреспонденту НГС, что стоимость работ на три года составила 198 миллионов 267 тысяч рублей.

Контракт предполагает создание инженерно-топографического плана земельного участка площадью 24,8 га. Будущая дорога будет иметь 4 полосы движения, оборудована тротуаром шириной 3 метра. Запланирован полный цикл работ по электроснабжению и освещению, устройству ливневой канализации, переустройству сетей водоснабжения, линий связи и газоснабжения. На объекте планируется установка новых светофорных объектов и остановочных пунктов общественного транспорта с автобусными павильонами.

Участок введут осенью 2021 года.

Первый этап строительства продлится три года

Первый этап строительства продлится три года

На прошлой неделе в Новосибирске дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог на микрорайоне «Родники» на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента». 

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КОММЕНТАРИИ (22)

13 авг 2019 в 10:02

"..Участок длиной 700 метров будут строить три года...." - щебень и асфальт на улитках возить будут?

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13 авг 2019 в 10:07

Интересный у мэрии контракт, их прикормленные дорожники ручками чтоли все делать будут? Что то уж очень долго и дорого насчитали.

Бывший житель
13 авг 2019 в 10:09

Жил я там раньше, там постоянно ужас от пробки на этом участке, так теперь ещё 3 года буду строить :))) хана короче