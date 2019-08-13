Строительство новой дороги на Петухова оценили в 198 миллионов

«Новосибирскавтодор» объявил о строительстве участка дороги по улице Петухова — от железнодорожного переезда до дома № 95 на этой улице.

«Контракт рассчитан на три года. Компании ОАО "Новосибирскавтодор" предстоит спроектировать и построить 700 метров автомобильной дороги», — передали в «Новосибирскавтодоре».

В пресс-службе компании уточнили корреспонденту НГС, что стоимость работ на три года составила 198 миллионов 267 тысяч рублей.

Контракт предполагает создание инженерно-топографического плана земельного участка площадью 24,8 га. Будущая дорога будет иметь 4 полосы движения, оборудована тротуаром шириной 3 метра. Запланирован полный цикл работ по электроснабжению и освещению, устройству ливневой канализации, переустройству сетей водоснабжения, линий связи и газоснабжения. На объекте планируется установка новых светофорных объектов и остановочных пунктов общественного транспорта с автобусными павильонами.