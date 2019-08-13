Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск городом, в котором не хотел бы жить

Среди недостатков Новосибирска Илья Варламов назвал самострои и грязь
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
Известный московский блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг городов России — на фоне других мегаполисов Новосибирск оказался не в самом выгодном положении.
Илья Варламов поместил его только на 49-е место рейтинга, включив в число городов, в которых не хотел бы жить.
«Грязно, много самостроя и заборов, дикие водители», — охарактеризовал Новосибирск Варламов у себя в блоге.
Всего в его рейтинг вошли 69 городов страны. В него попали 40, в которых Илья Варламов «не против пожить», и ещё 29 городов, в которых он «не хотел бы жить». Лидером рейтинга оказался Екатеринбург, который, по мнению блогера, «становится лучше с каждым годом». На второе место Варламов поместил Казань, отметив, что там «лучшие общественные пространства в России» и «приятные новые заведения». Третье место он отдал «невероятно красивому» Севастополю, которому, с точки зрения блогера, «не везёт с губернаторами».
Из сибирских городов Илья Варламов не против пожить в Красноярске, в котором «отличный центр города, по которому приятно гулять», и «хорошие новые районы» (6-е место в рейтинге). При этом блогер высказался категорически против жизни в Омске (64-е место): «Прости, Омск, но в тебе всё очень плохо. Один из беднейших городов России, не вижу никаких перспектив для развития».
Замыкают рейтинг Варламова Йошкар-Ола с «самыми плохими дорогами в России» (67-е место), «мусорная столица России» Чита (68-е место). А на последнем, 69-м месте, обосновался Адлер, которому блогер дал самую краткую характеристику, просто выделив две первые буквы его названия.
Недавно о Новосибирске также нелестно отозвался известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал Новосибирск «городом-недоразумением», который, несмотря на свой размер, городом так и не стал.