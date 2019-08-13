Блогер Илья Варламов назвал Новосибирск городом, в котором не хотел бы жить

Известный московский блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг городов России — на фоне других мегаполисов Новосибирск оказался не в самом выгодном положении.

Илья Варламов поместил его только на 49-е место рейтинга, включив в число городов, в которых не хотел бы жить.



«Грязно, много самостроя и заборов, дикие водители», — охарактеризовал Новосибирск Варламов у себя в блоге.



Всего в его рейтинг вошли 69 городов страны. В него попали 40, в которых Илья Варламов «не против пожить», и ещё 29 городов, в которых он «не хотел бы жить». Лидером рейтинга оказался Екатеринбург, который, по мнению блогера, «становится лучше с каждым годом». На второе место Варламов поместил Казань, отметив, что там «лучшие общественные пространства в России» и «приятные новые заведения». Третье место он отдал «невероятно красивому» Севастополю, которому, с точки зрения блогера, «не везёт с губернаторами».