«Сказала родным, что в другом городе»: в Новосибирске ищут девушку в чёрной одежде

«Она ушла из дома утром, под предлогом поездки в учебное заведение. Позже выяснилось, что она взяла с собой вещи. Когда она в последний раз выходила на связь с родными, она сказала, что находится в другом городе. Физически за время отсутствия, на момент связи с родственниками, она добраться до другого города не могла. Либо это введение в заблуждение, либо она пытается в этот город добраться. Поэтому сейчас максимальное распространение информации», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 15-летней Ольги Кирилловой, которая ушла из дома в Октябрьском районе города.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей длинные тёмно-русые волосы, голубые глаза. Её рост — 168-170 сантиметров, телосложение нормальное. В день исчезновения Ольга Кириллова была одета в чёрную кофту, чёрную жилетку, чёрные штаны и чёрные кроссовки. С собой у неё были спортивная сумка и рюкзак. Пропавшая носит брекеты.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

