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Происшествия

«Сказала родным, что в другом городе»: в Новосибирске ищут девушку в чёрной одежде

К поискам 15-летней Ольги Кирилловой подключились волонтёры «Лиза Алерт»

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Девушка сообщила родным, что находится в другом городе

Фото: Стас Соколов, lizaalert.org

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 15-летней Ольги Кирилловой, которая ушла из дома в Октябрьском районе города.

Согласно ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт», 12 августа Ольга Кириллова ушла из дома на учёбу.

«Она ушла из дома утром, под предлогом поездки в учебное заведение. Позже выяснилось, что она взяла с собой вещи. Когда она в последний раз выходила на связь с родными, она сказала, что находится в другом городе. Физически за время отсутствия, на момент связи с родственниками, она добраться до другого города не могла. Либо это введение в заблуждение, либо она пытается в этот город добраться. Поэтому сейчас максимальное распространение информации», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей длинные тёмно-русые волосы, голубые глаза. Её рост — 168-170 сантиметров, телосложение нормальное. В день исчезновения Ольга Кириллова была одета в чёрную кофту, чёрную жилетку, чёрные штаны и чёрные кроссовки. С собой у неё были спортивная сумка и рюкзак. Пропавшая носит брекеты. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (26)

13 авг 2019 в 09:27

До городов Бердск и Обь добраться можно за 1 час, до городов Болотное и Искитим - за 2 ,5 часа. Так что не надо сразу обвинять девушку во лжи.

13 авг 2019 в 09:36

Вот что за мода пошла? Родители сами не смогли наладить доверительные отношения с дочерью, а как ушла, так пусть весь город ищет.. Ну что уж совсем-то так..
Нагуляется, развеется, опыта наберется и явится. Раньше надо было воспитывать.

Фото пользователя
13 авг 2019 в 09:29

Найдётся бездельница...