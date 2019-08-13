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В ГИБДД рассказали подробности аварии «Ниссана» с двумя фурами на Бердском шоссе

В ДТП серьёзные травмы получил пассажир Nissan

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Водителя и пассажира Nissan с места аварии увезли в больницу

Фото: Владислав Савченков

В ГИБДД рассказали подробности аварии «Ниссана» с двумя фурами на Бердском шоссе — в аварии пострадали два человека.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в понедельник, 12 августа, в 19:40 в Советском районе Новосибирска.

«Автомобиль Nissan двигался по Бердскому шоссе со стороны Университетского проспекта в сторону улицы Русской. В пути следования у дома № 520 на Бердском шоссе он совершил столкновение с припаркованной у обочины "Вольво" с прицепом. После этого Nissan совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом, который двигался в попутном направлении», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, в результате аварии водитель «Ниссана» получил перелом бедренной кости. У 25-летнего пассажира легковушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы рёбер, перелом височной части черепа и перелом лопатки.

«Водитель и пассажир Ниссана были доставлены в больницу. Погибших нет. У водителя взяты анализы, он доставлен в медучреждение. Результаты анализов появятся через неделю», — добавил Владислав Савченков.

По информации очевидцев последствий аварии, на месте происшествия работали спасатели. 

Накануне два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области, недалеко от посёлка Посевная. НГС вёл онлайн-трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Алла
13 авг 2019 в 09:04

Для ясности картины не хватает фактов: 1) фура на обочине стояла без световых огней? 2) по какой причине задел вторую фуру? 3) был ли пристегнуь пассажир?

Babrak
13 авг 2019 в 09:58

" совершил столкновение с припаркованной у обочины "Вольво" с прицепом"
Там всего 2 полосы, ещё и грузовик у обочины - значит одну полосу занял. Ну вот как так? Если нет знака "остановка запрещена", то можно припарковать грузовик на проезжей части федеральной дороги (хоть и в черте города)?

Александр
13 авг 2019 в 09:45

Там постоянно у завода чистой воды парковка фурная. Штук по десять стоит , а то и больше. И на противоположной обочине. Безопасность на высоте.