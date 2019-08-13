«Автомобиль Nissan двигался по Бердскому шоссе со стороны Университетского проспекта в сторону улицы Русской. В пути следования у дома № 520 на Бердском шоссе он совершил столкновение с припаркованной у обочины "Вольво" с прицепом. После этого Nissan совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом, который двигался в попутном направлении», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в понедельник, 12 августа, в 19:40 в Советском районе Новосибирска.

В ГИБДД рассказали подробности аварии «Ниссана» с двумя фурами на Бердском шоссе — в аварии пострадали два человека.

По его словам, в результате аварии водитель «Ниссана» получил перелом бедренной кости. У 25-летнего пассажира легковушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы рёбер, перелом височной части черепа и перелом лопатки.

«Водитель и пассажир Ниссана были доставлены в больницу. Погибших нет. У водителя взяты анализы, он доставлен в медучреждение. Результаты анализов появятся через неделю», — добавил Владислав Савченков.



По информации очевидцев последствий аварии, на месте происшествия работали спасатели.

Накануне два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области, недалеко от посёлка Посевная. НГС вёл онлайн-трансляцию.

