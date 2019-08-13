Водителя и пассажира Nissan с места аварии увезли в больницу
Фото: Владислав Савченков
В ГИБДД рассказали подробности аварии «Ниссана» с двумя фурами на Бердском шоссе — в аварии пострадали два человека.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в понедельник, 12 августа, в 19:40 в Советском районе Новосибирска.
«Автомобиль Nissan двигался по Бердскому шоссе со стороны Университетского проспекта в сторону улицы Русской. В пути следования у дома
По его словам, в результате аварии водитель «Ниссана» получил перелом бедренной кости. У 25-летнего пассажира легковушки врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы рёбер, перелом височной части черепа и перелом лопатки.
«Водитель и пассажир Ниссана были доставлены в больницу. Погибших нет. У водителя взяты анализы, он доставлен в медучреждение. Результаты анализов появятся через неделю», — добавил Владислав Савченков.
По информации очевидцев последствий аварии, на месте происшествия работали спасатели.
Накануне два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области, недалеко от посёлка Посевная. НГС вёл онлайн-трансляцию.