В Новосибирске создали прибор для поиска взрывчатки

«Взрывчатые вещества, какое бы ни было их количество, выделяют в атмосферу невидимые глазу пары. Их и определяет газовый хроматограф <…>. Газоаналитические технологии можно применять для определения множества различных веществ, а не только взрывчатки», — рассказали в СО РАН.

По информации официального сайта СО РАН, разработкой прибора занимались в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука.

Новосибирские ученые разработали прибор для поиска взрывчатки — он ищет её сканируя воздух.

Учёные разработали несколько модификаций газового хроматографа: меняя сорбент и тип детектора, можно определять загрязнение воздуха, овощей и алкоголя.

«Для этого прямо в магазине разрезаете огурец или помидор, "нюхаете" прибором и через 10-20 секунд выясняете, есть ли в овощах, например, хлорорганические пестициды и тому подобные вещества», — цитирует пресс-служба СО РАН главного научного сотрудника лаборатории полевых аналитических и измерительных технологий ИНГГ СО РАН, д.т.н. Владимира Грузнова.

А в НГУ недавно начали разрабатывать миниатюрные мощные лазеры — их будут использовать в промышленности и хирургии.

