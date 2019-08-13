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Наука

В Новосибирске создали прибор для поиска взрывчатки

Газовый хроматограф ученых СО РАН находит взрывчатку сканируя воздух

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Помимо поиска взрывчатки, прибор может определять загрязнение воздуха, овощей и алкоголя

Фото: СО РАН

Новосибирские ученые разработали прибор для поиска взрывчатки — он ищет её сканируя воздух.

По информации официального сайта СО РАН, разработкой прибора занимались в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука.

«Взрывчатые вещества, какое бы ни было их количество, выделяют в атмосферу невидимые глазу пары. Их и определяет газовый хроматограф <…>. Газоаналитические технологии можно применять для определения множества различных веществ, а не только взрывчатки», — рассказали в СО РАН.

Учёные разработали несколько модификаций газового хроматографа: меняя сорбент и тип детектора, можно определять загрязнение воздуха, овощей и алкоголя.

«Для этого прямо в магазине разрезаете огурец или помидор, "нюхаете" прибором и через 10-20 секунд выясняете, есть ли в овощах, например, хлорорганические пестициды и тому подобные вещества», — цитирует пресс-служба СО РАН главного научного сотрудника лаборатории полевых аналитических и измерительных технологий ИНГГ СО РАН, д.т.н. Владимира Грузнова.

А в НГУ недавно начали разрабатывать миниатюрные мощные лазеры — их будут использовать в промышленности и хирургии. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

13 авг 2019 в 07:47

Насколько помню, пару лет назад было такое же сообщение в сми насчет геологов-разработчиков определителя взрывчатки. Они каждый раз его заново разрабатывают или он, как неуловимый Джо, никому особо не нужен и они так пиарятся?
Опять же, мне одному кажется, что создание прибора, тем более с целью определения взрывчатки, слегка не по профилю геологической организации? Думаю, есть люди более сведущие в вопросе определения пестицидов, взрывчатки и т.д, нежели геологи, а именно профильные специалисты.

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13 авг 2019 в 07:46

"...прибор может определять загрязнение воздуха, овощей и алкоголя" - а чо нитак с грязным олкоголем и немытыми аващами?

13 авг 2019 в 11:28

Типа взрывчатку просто так носят всегда? В пластик ее упаковать, и усё, нет испарений.