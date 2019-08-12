На Бердском шоссе столкнулись две фуры и седан: водителя Nissan пришлось вырезать из машины

В аварии пострадали два человека
Фото: Дмитрий Рыженко / 2gis.ru
Сегодня, 12 августа, на Бердском шоссе недалеко от поворота на улицу Русская столкнулись седан Nissan и две фуры — по словам очевидцев, водителя легковушки пришлось вырезать спасателям.
«Столкновение трёх автомобилей. В результате ДТП пострадали двое взрослых. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам очевидцев, водитель Nissan при перестроении на дороге задел две фуры.
«Проезжали мимо в пробке, видели без движения мужчину на заднем сидении.Скорая к нему не подходила. Ждали когда распилят водительское сидение», — рассказала корреспонденту НГС читательница Дарья.
Сейчас на Бердском шоссе от Морского проспекта до улицы Русской собралась пробка.
Сегодня два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области, недалеко от посёлка Посевная. НГС ведёт онлайн-трансляцию.