На Бердском шоссе столкнулись две фуры и седан: водителя Nissan пришлось вырезать из машины

Сегодня, 12 августа, на Бердском шоссе недалеко от поворота на улицу Русская столкнулись седан Nissan и две фуры — по словам очевидцев, водителя легковушки пришлось вырезать спасателям.

«Столкновение трёх автомобилей. В результате ДТП пострадали двое взрослых. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По словам очевидцев, водитель Nissan при перестроении на дороге задел две фуры.

«Проезжали мимо в пробке, видели без движения мужчину на заднем сидении.Скорая к нему не подходила. Ждали когда распилят водительское сидение», — рассказала корреспонденту НГС читательница Дарья.

