На проезде Энергетиков перевернулась машина: в сторону правого берега собралась пробка

Водителю перевернувшегося автомобиля на месте оказали первую помощь
Фото: Настенька Низовская / 2gis.ru, читательница НГС
Вечером в понедельник, 12 августа, на Димитровском мосту столкнулись два автомобиля — в результате один из них вылетел с дороги и перевернулся на бок.
«Морды нет. На боку лежит. А второй стоит почти целый», — прислала фото в редакцию читательница НГС.
Несмотря на то что ДТП произошло после 17:00, даже сейчас на мосту в сторону правого берега из-за ДТП сохраняется пробка.
«Водителю того автомобиля, который перевернулся, оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем лечении он не нуждается», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сегодня два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области недалеко от посёлка Посевная. НГС ведёт онлайн-трансляцию.