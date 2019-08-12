На проезде Энергетиков перевернулась машина: в сторону правого берега собралась пробка

Вечером в понедельник, 12 августа, на Димитровском мосту столкнулись два автомобиля — в результате один из них вылетел с дороги и перевернулся на бок.



«Морды нет. На боку лежит. А второй стоит почти целый», — прислала фото в редакцию читательница НГС.

Несмотря на то что ДТП произошло после 17:00, даже сейчас на мосту в сторону правого берега из-за ДТП сохраняется пробка.

«Водителю того автомобиля, который перевернулся, оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем лечении он не нуждается», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.