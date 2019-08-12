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На проезде Энергетиков перевернулась машина: в сторону правого берега собралась пробка

Водителю потребовалась медицинская помощь

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Водителю перевернувшегося автомобиля на месте оказали первую помощь

Фото: Настенька Низовская / 2gis.ru, читательница НГС

Вечером в понедельник, 12 августа, на Димитровском мосту столкнулись два автомобиля — в результате один из них вылетел с дороги и перевернулся на бок.

«Морды нет. На боку лежит. А второй стоит почти целый», — прислала фото в редакцию читательница НГС.

Несмотря на то что ДТП произошло после 17:00, даже сейчас на мосту в сторону правого берега из-за ДТП сохраняется пробка. 

«Водителю того автомобиля, который перевернулся, оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем лечении он не нуждается», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сегодня два человека погибли, ещё пятеро пострадали при столкновении двух встречных машин на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области недалеко от посёлка Посевная. НГС ведёт онлайн-трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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12 авг 2019 в 19:47

А "пробка" откуда?
Лежит себе в стороне, никому не мешает.

Black Oasis
12 авг 2019 в 19:17

Ржавый пруль не успели продать - развалился по дороге. Ну ничего, сейчас заскотчуют, зашпаклюют пластилином, подкрасят - и на рынок.

123
12 авг 2019 в 19:33

Покрасят, замажут и будет на базаре небитнекрашенездилабабушка