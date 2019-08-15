«Это из серии бреда»: обманутым дольщикам не разрешили достроить дом из-за пивоварни неподалёку

Обманутые дольщики ЖК «Рихард» не могут достроить свои дома на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска — их им не отдают из-за санитарно-защитной зоны, в которой в 2017 году оказалась стройка.

Как рассказала дольщица Марина (девушка попросила не указывать её фамилии. — Прим. ред.), в санитарно-защитной зоне пивоваренного завода «Эфес» оказались три дома: № 5, 7 и 8. Её дом, который в генплане получил № 4, в эту зону не попал, но, поскольку территория комплекса единая, передать его дольщикам для завершения строительства невозможно.



«Отмежеваться мы не можем, потому что будет меняться кадастровый номер и разрешение на строительство другим домам никто не даст. Но и полному комплексу [разрешение] тоже не дадут, это минстрой сказал на совещании, потому что мы в санитарно-защитной зоне стоим все», — говорит дольщица ЖК.

Это реально из серии бреда: люди, которые готовы за свои деньги достроить дома, не могут этого сделать Марина, дольщица ЖК «Рихард»

Кроме того, дольщики не могут получить незавершённый дом в ЖСК из-за долгов по аренде земли: по словам Марины, ежемесячно они увеличиваются на 1,9 миллиона рублей.

«Получается, чтобы передать в ЖСК, мы должны погасить текущие арендные платежи, большая часть из которых составляет аренда земли — грубо говоря, это деньги для мэрии. <…> Считают по рыночной стоимости, но если дома находятся в санитарно-защитной зоне, это уже некондиционный участок, по большому счёту, там вообще строить нельзя было — на каком основании тогда мы должны платить по рыночной стоимости арендные платежи? — возмущена Марина. — Снижать аренду они не хотят, отказываться от неё не хотят, мэрия это говорит прямым текстом. Ситуация фактически тупиковая, никто не знает, как её решить, ни минстрой, ни мэрия».



В мэрии на запрос корреспондента НГС ответили, что содействовать в сокращении санитарно-защитной зоны власти могут только после того, как в процессе банкротства застройщика долгострои передадут жилищно-строительным кооперативам.

В комплексе должно было быть 8 домов, но построить и сдать застройщик смог только 2 Фото: Густаво Зырянов / НГС

Застройщиком ЖК «Рихард» была компания «НСК девелопмент». Весной прошлого года в ней было введено наблюдение, в августе её признали банкротом и открыли конкурсное производство, которое ещё не завершено.

Как писал РБК, в феврале застройщик проиграл иск к АО «Пивоварня Москва-Эфес», которое владеет пивоваренным заводом в Новосибирске: в «НСК девелопмент» утверждали, что из-за внесения части территории ЖК «Рихард» в санитарно-защитную зону завода в 2017 году компания не смогла завершить строительство. Убытки и упущенную выгоду застройщик оценивал в 750 миллионов рублей. Суд встал на сторону «Пивоварни Москва-Эфес», отметив, что разрешение на строительство домов, которые первоначально планировалось сдать в 2015–2017 годах, действовало до мая 2019 года, а застройщик «не предпринял осмотрительности при решении вопроса о возможности строительства жилых домов».



По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, сведения о границе санитарно-защитной зоны завода были внесены в ЕГРН в 2014 году. В апреле 2019 года конкурсный управляющий «НСК девелопмент» обращался к чиновникам с просьбой размежевать квартал на шесть независимых участков, и в июне проект межевания попал на публичные слушания и был утверждён. «17 июля 2019 года Главным управлением архитектуры и градостроительства (совместно с Управлением строительства и инженерного обеспечения) организовано совещание, где принято решение об исключении разрабатываемого проекта межевания территории квартала 332.03.05.01 из состава проекта планировки "Затулинский" и направлении данного проекта межевания на доработку», — добавляют в мэрии.

В мае 2019 года «КоммерсантЪ» со ссылкой на Генпрокуратуру России сообщал о том, что на компанию «НСК девелопмент» возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве: прокурорская проверка выявила финансовые нарушения, из-за которых пострадали более 400 граждан, а также мэрия Новосибирска (муниципалитет приобрёл в комплексе жильё для расселения ветхих и аварийных домов: по данным пресс-службы мэрии, всего 44 квартиры). Всего в стройку было вложено более 850 миллионов рублей.

