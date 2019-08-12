Новосибирский дальнобойщик, обгоревший в ДТП на челябинской трассе, умер в ожоговом центре

Сегодня, 12 августа, в челябинском областном ожоговом центре скончался 54-летний дальнобойщик из Новосибирска, который пострадал в ДТП на трассе М-5 между Миассом и Златоустом.

«Пациент скончался сегодня рано утром. У него был ожог 75 процентов поверхности тела, с такой травмой шанс выжить был минимальным», — сообщает 74.ru со ссылкой на челябинскую горбольницу № 6 , в состав которой входит ожоговый центр.

Авария произошла 2 августа под Златоустом: столкнулась фура Volvo, за рулём которой был новосибирский дальнобойщик, и седан Honda. Оба автомобиля слетели в кювет и загорелись. Водитель легковой машины погиб сразу же на месте. Новосибирского дальнобойщика доставили на вертолёте в челябинский областной ожоговый центр.