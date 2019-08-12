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Новосибирский дальнобойщик, обгоревший в ДТП на челябинской трассе, умер в ожоговом центре

Водитель получил ожоги 75% поверхности тела

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Новосибирский дальнобойщик выехал на грузовике Volvo на встречную полосу и столкнулся с седаном

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Сегодня, 12 августа, в челябинском областном ожоговом центре скончался 54-летний дальнобойщик из Новосибирска, который пострадал в ДТП на трассе М-5 между Миассом и Златоустом

«Пациент скончался сегодня рано утром. У него был ожог 75 процентов поверхности тела, с такой травмой шанс выжить был минимальным», — сообщает 74.ru со ссылкой на челябинскую горбольницу № 6, в состав которой входит ожоговый центр.

Авария произошла 2 августа под Златоустом: столкнулась фура Volvo, за рулём которой был новосибирский дальнобойщик, и седан Honda. Оба автомобиля слетели в кювет и загорелись. Водитель легковой машины погиб сразу же на месте. Новосибирского дальнобойщика доставили на вертолёте в челябинский областной ожоговый центр. 

Управление ГИБДД по Челябинской области

«54-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где, по предварительной информации, совершил столкновение с Honda», — рассказали об обстоятельствах аварии в управлении ГИБДД по Челябинской области. 

Начальник характеризовал новосибирского дальнобойщика как опытного водителя. «Работает у нас давно, водительский стаж большой — 25 лет. У него даже нарушений ПДД нет, даже по скоростному режиму. Что произошло, мне непонятно», — говорил начальник автоколонны Виктор Кочергин. 

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