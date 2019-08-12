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Происшествия

Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

Их увезли в больницу с травмами

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По информации МЧС, в происшествии пострадали пятеро рабочих

Фото: Юлия Шипицина, архив НГС

Днём в понедельник, 12 августа, пятерых рабочих завалило землёй при ремонтных работах на территории новосибирского аэропорта Толмачёво — их увезли в больницу с различными травмами.

Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердили в региональном управлении МЧС.

«Это произошло на территории аэропорта. Там идёт реконструкция и проводились земляные работы. По нашей оперативной информации, произошло обрушение грунта и засыпало пять человек. Силами других рабочих были спасены и доставлены в городскую больницу города Обь. Там пожарно-спасательная часть наша прибыла на место», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС добавили, что сейчас спасатели осматривают место в поисках других пострадавших. 

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что все пострадавшие — граждане государств Центральной Азии. 

«Произошёл обвал грунта, стенок котлована, который они выкапывали. До нашего приезда тяжёлая техника провела земляные работы по попытке откапывания <…>. Пока количество пострадавших точно неизвестно. На место из Коченёво выехал кинолог с собакой. Спасатели на месте, работы продолжаются», — рассказали корреспонденту НГС в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области. 

После публикации в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области добавили, что инцидент произошёл на огороженной строительной площадке. 

«Собственными силами строительной организации там велась реконструкция привокзальной территории аэропорта», — добавили в пресс-службе областного управления МЧС. 

Вечером 31 января в посёлке Восход в Новосибирском районе области рабочего во время рытья траншеи для прокладки труб засыпало грунтом: работу спасателей осложнял сильный мороз. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

12 авг 2019 в 17:37

Скрепные вы чего он же Покрышкина уже имени))))

ПФР РФ
12 авг 2019 в 17:44

Царствие им небесное!

Фото пользователя
12 авг 2019 в 17:49

Корр, конечно, не поедет в больницу: кто, что, как. Завтра всё забудут, как рыбки в банке.