Пятерых рабочих завалило землёй в аэропорту Толмачёво

Днём в понедельник, 12 августа, пятерых рабочих завалило землёй при ремонтных работах на территории новосибирского аэропорта Толмачёво — их увезли в больницу с различными травмами.

Информацию о происшествии корреспонденту НГС подтвердили в региональном управлении МЧС.

«Это произошло на территории аэропорта. Там идёт реконструкция и проводились земляные работы. По нашей оперативной информации, произошло обрушение грунта и засыпало пять человек. Силами других рабочих были спасены и доставлены в городскую больницу города Обь. Там пожарно-спасательная часть наша прибыла на место», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



В МЧС добавили, что сейчас спасатели осматривают место в поисках других пострадавших.

