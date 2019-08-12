В Калининском районе построят «Новые Снегири»

В комплексе будет два 17-этажных дома, 2-этажное здание бассейна и паркинг

Компания «МКристалл» получила разрешение на строительство нового жилого комплекса на улице Курчатова — здесь построят два дома и корпус бассейна, указано в документах, опубликованных на сайте мэрии Новосибирска.

Стройка появится на территории за автомойкой на улице Курчатова, 13 к1, она получила название «Новые Снегири». По данным разрешения на строительство, в комплексе будет два 17-этажных дома с подземным этажом и здание бассейна площадью 978,6 кв. м. В двух домах будет 287 квартир, причём большую часть составят двух- и трехкомнатные студии, а в подземных этажах запланировано 128 кладовых.



Здание бассейна между двумя домами построят одновременно с жильём Фото: yolka.pro

Как рассказал директор проектов ГК «ЁЛКА Девелопмент» (включает в себя компанию «МКристалл») Максим Марков, подземный паркинг здесь не предусмотрен: для машин отвели места по периметру комплекса и в двухуровневой открытой парковке — всего 204 места.

Здание бассейна рассчитано на четыре 25-метровых дорожки и чашу детского бассейна, дополнительных залов для фитнеса не предусмотрено. Компанию, которая займётся управлением бассейном, девелоперы уже нашли.



Территория стройки начинается сразу за автомойкой Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам представителя компании, на территории будущей стройки был пустырь. Сейчас компания готовится выйти на площадку, со стороны улицы Курчатова началось благоустройство.

«По традиции мы взяли прилегающую территорию и сделаем сквер: там уже зеленеет трава, мы, как только погода позволит, чуть попрохладнее станет, крупномеры высадим. Там появятся липы, ёлки, скамейки туда уже поставили, освещение садовое будет сделано», — описал планы по благоустройству территории со стороны улицы Курчатова Максим Марков.



В будущем сквере возле дома высадили первые деревья и поставили лавочки, но сами дома строить ещё не начали Фото: Густаво Зырянов / НГС

Квартиры в комплексе пока не продают — застройщик ждёт оформления необходимых документов. По словам Маркова, первые квартиры здесь будут продавать от 57 тысяч рублей за кв. м, затем — от 60 тысяч.

