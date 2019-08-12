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Недвижимость

В Калининском районе построят «Новые Снегири»

В комплексе будут два дома и бассейн

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В комплексе будет два 17-этажных дома, 2-этажное здание бассейна и паркинг

Фото: yolka.pro

Компания «МКристалл» получила разрешение на строительство нового жилого комплекса на улице Курчатова — здесь построят два дома и корпус бассейна, указано в документах, опубликованных на сайте мэрии Новосибирска.

Стройка появится на территории за автомойкой на улице Курчатова, 13 к1, она получила название «Новые Снегири». По данным разрешения на строительство, в комплексе будет два 17-этажных дома с подземным этажом и здание бассейна площадью 978,6 кв. м. В двух домах будет 287 квартир, причём большую часть составят двух- и трехкомнатные студии, а в подземных этажах запланировано 128 кладовых.

Здание бассейна между двумя домами построят одновременно с жильём

Здание бассейна между двумя домами построят одновременно с жильём

Как рассказал директор проектов ГК «ЁЛКА Девелопмент» (включает в себя компанию «МКристалл») Максим Марков, подземный паркинг здесь не предусмотрен: для машин отвели места по периметру комплекса и в двухуровневой открытой парковке — всего 204 места.

Здание бассейна рассчитано на четыре 25-метровых дорожки и чашу детского бассейна, дополнительных залов для фитнеса не предусмотрено. Компанию, которая займётся управлением бассейном, девелоперы уже нашли.

Территория стройки начинается сразу за автомойкой

Территория стройки начинается сразу за автомойкой

По словам представителя компании, на территории будущей стройки был пустырь. Сейчас компания готовится выйти на площадку, со стороны улицы Курчатова началось благоустройство.

«По традиции мы взяли прилегающую территорию и сделаем сквер: там уже зеленеет трава, мы, как только погода позволит, чуть попрохладнее станет, крупномеры высадим. Там появятся липы, ёлки, скамейки туда уже поставили, освещение садовое будет сделано», — описал планы по благоустройству территории со стороны улицы Курчатова Максим Марков.

В будущем сквере возле дома высадили первые деревья и поставили лавочки, но сами дома строить ещё не начали

В будущем сквере возле дома высадили первые деревья и поставили лавочки, но сами дома строить ещё не начали

Квартиры в комплексе пока не продают — застройщик ждёт оформления необходимых документов. По словам Маркова, первые квартиры здесь будут продавать от 57 тысяч рублей за кв. м, затем — от 60 тысяч.

Для ГК «ЁЛКА Девелопмент» ЖК «Новые Снегири» — второй девелоперский проект, год назад она начала строить комплекс «Грибоедов».

Новый проект не единственная стройка в районе: ближе к улице Объединения «Сибакадемстрой» завершает комплекс «Квартал Дунаевский», а на Макаренко небольшой жилой дом строит компания «Рива Лэнд».

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КОММЕНТАРИИ (17)

Резиновск на рудниках
12 авг 2019 в 19:49

да сколько можно, где вы эти у каких наркобаронов берете на строительство, раньше хоть заводы были, сибакадемстрой настоящий, работа у людей, сейчас пробки с непонятнороссиянами, и бесперспектива, как 5 торчащих каркасов для вояк

Гость
12 авг 2019 в 19:48

Законность выделения земли проверьте, деятели, там все та же веселая Мэрия действовала, а схема ясная

Анна
12 авг 2019 в 19:47

А дороги собираются строить или так сойдёт????