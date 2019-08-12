«Когда подъезжали, стало страшно»: очевидцы — о лобовом ДТП под Новосибирском

«Картина страшная. Была пробка, думали, опять дорогу делают. Мимо пролетели два экипажа ДПС — тогда поняли, что, наверное, авария. Стали подъезжать — и стало страшно: слева женщина лежала без движения, вторая на боку вся в крови, справа на обочине в кювете лежали мужчина с женщиной без движения», — сообщила одна из очевидиц корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали о последствиях лобового столкновения «Сузуки» и «Мазды» на трассе Р-256 в Новосибирской области, в котором погибли два человека и пострадали ещё пятеро.

Другая свидетельница написала, что ехала на Алтай, когда встала в мёртвую пробку на трассе.



«Промчалась скорая, вышли из машины — метрах в 100 авария. Вроде три скорых были на месте, на обочине медики оказывали помощь кому-то, пожарка одна уже была, вторая позже подъехала. Проезжали мимо — женщина и мужчина, взрослые, лежали на земле, оба накрыты с головой. На обочине медики продолжали свою работу по оказанию помощи кому-то», — передаёт очевидица.



По словам ещё одного свидетеля, один из погибших — пожилой мужчина — был одет в яркий жилет, «как у дорожной службы».



«Было четыре экипажа ДПС, четыре скорых, пожарная машина. Одна пожарная встретилась нам после того, как мы проехали место ДТП», — рассказала ещё одна свидетельница.



Смертельная авария случилась около 14:00 в Черепановском районе недалеко от посёлка Посевная. По предварительным данным, 62-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 92-м километре автодороги Р-256 столкнулся со встречной Mazda MPV под управлением 37-летнего водителя. В столкновении погибли два пассажира Suzuki — мужчина и женщина. Ещё пятерых человек, включая водителей, развезли по больницам.

