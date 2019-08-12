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«Когда подъезжали, стало страшно»: очевидцы — о лобовом ДТП под Новосибирском

Свидетели рассказали о последствиях аварии, огромной пробке и ощущениях от увиденного

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Очевидцы сообщили об огромной пробке и двух накрытых телах, на одном из которых был яркий жилет, «как у дорожной службы»

Фото: vk.com/act54, Александр Ощепков / НГС

Очевидцы рассказали о последствиях лобового столкновения «Сузуки» и «Мазды» на трассе Р-256 в Новосибирской области, в котором погибли два человека и пострадали ещё пятеро.

«Картина страшная. Была пробка, думали, опять дорогу делают. Мимо пролетели два экипажа ДПС — тогда поняли, что, наверное, авария. Стали подъезжать — и стало страшно: слева женщина лежала без движения, вторая на боку вся в крови, справа на обочине в кювете лежали мужчина с женщиной без движения», — сообщила одна из очевидиц корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».

Другая свидетельница написала, что ехала на Алтай, когда встала в мёртвую пробку на трассе.

«Промчалась скорая, вышли из машины — метрах в 100 авария. Вроде три скорых были на месте, на обочине медики оказывали помощь кому-то, пожарка одна уже была, вторая позже подъехала. Проезжали мимо — женщина и мужчина, взрослые, лежали на земле, оба накрыты с головой. На обочине медики продолжали свою работу по оказанию помощи кому-то», — передаёт очевидица.

По словам ещё одного свидетеля, один из погибших — пожилой мужчина — был одет в яркий жилет, «как у дорожной службы».

«Было четыре экипажа ДПС, четыре скорых, пожарная машина. Одна пожарная встретилась нам после того, как мы проехали место ДТП», — рассказала ещё одна свидетельница.

Смертельная авария случилась около 14:00 в Черепановском районе недалеко от посёлка Посевная. По предварительным данным, 62-летний водитель Suzuki Grand Vitara ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 92-м километре автодороги Р-256 столкнулся со встречной Mazda MPV под управлением 37-летнего водителя. В столкновении погибли два пассажира Suzuki — мужчина и женщина. Ещё пятерых человек, включая водителей, развезли по больницам.

Мы собираем всё, что известно об этом ДТП, в режиме онлайн. Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди пострадавших или погибших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8-923-157-00-00.

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КОММЕНТАРИИ (5)

все будет хорошо
12 авг 2019 в 17:28

кто то выехал на встречку при обгоне
не будьте такими самоуверенными на дороге
вы можете умереть

Простой житель Новосибирска
12 авг 2019 в 17:56

Для товарищей из Барнаула и Алтайского края вообще правила не существуют. Если регион 04 и 22, лучше пропустить-это люди, считающие себя бессмертными. А они, правила, как говориться-кровью написаны.

дмитрий
12 авг 2019 в 17:37

Интересно, в этом Зимбабве будут когда нибудь нормальные дороги с разделителем потоков?