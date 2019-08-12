12 августа понедельник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 6/10
usd 65.25
eur 73.02

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 6/10
usd 65.25
eur 73.02

Все новости

Все новости
Авто

Дорогами смерти: за полгода на трассах под Новосибирском разбились 70 человек

И больше 500 человек после аварий оказались в больнице

Поделиться

518
4 Обсудить

На трассах смертность намного выше, чем на городских улицах

Фото: управление ГИБДД Новосибирской области

В Новосибирской области за первую половину 2019 года было 383 ДТП, в которых 70 человек погибли, 508 получили раны. Значительная часть этих аварий приходится на междугородние трассы. 

«Это в основном трасса, в селах мало. Если в общем сказать [с учетом Новосибирска], то 93 погибших. Получается, 23 в городе Новосибирске погибло, а 70 на трассе, то есть риск гибели высок», — уточнил государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Всего по региону за полгода зафиксировано 938 ДТП, в которых, помимо 93 погибших, были травмированы 1244 человека. 

Сегодня, напомним, на трассе Р-256 в Черепановском районе произошло тяжелое столкновение, в котором 2 человека погибли, 5 были ранены. На шоссе образовался серьезный затор.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПГИБДДаварийность

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

бир
12 авг 2019 в 17:57

«...Получается, 23 в городе Новосибирске погибло, а 70 на трассе, то есть риск гибели высок»
Но расширять все федеральные трассы до двух полос в одну сторону конечно же никто не будет.

Фото пользователя
12 авг 2019 в 17:57

Это же не московские протесты.

Фото пользователя
12 авг 2019 в 17:55

70 разбилось плюс 500 разбившихся в больницах равно 570 разбившихся. Ну так и пишите, а то непонятно сколько разбилось.