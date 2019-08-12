Дорогами смерти: за полгода на трассах под Новосибирском разбились 70 человек

В Новосибирской области за первую половину 2019 года было 383 ДТП, в которых 70 человек погибли, 508 получили раны. Значительная часть этих аварий приходится на междугородние трассы.

«Это в основном трасса, в селах мало. Если в общем сказать [с учетом Новосибирска], то 93 погибших. Получается, 23 в городе Новосибирске погибло, а 70 на трассе, то есть риск гибели высок», — уточнил государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.